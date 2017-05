Ekonomiya matatag pa rin sa kabila ng Martial Law

IPINAHAYAG ng economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa nila matantiya ngayon ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Mindanao at naideklarang Martial Law sa rehiyon.

Ayon kay National Economic and Development Authority (NEDA) Sec. Ernesto Pernia, anuman ang epekto nito sa paglago ng ekonomiya ay nakadepende sa kahihinatnan ng lahat lalo kung gaano kabilis maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao.

Sinabi pa ni Pernia na siyang chief economist ng bansa, umaasa silang mabilis na matapos ang krisis at maresolba agad ang karahasan para hindi madiskaril ang mga nakalatag ng proyekto at programa para sa rehiyon.

Kasabay nito, tiwala naman daw si Pernia na gagawin ni Pangulong Duterte at mga security official ang nararapat para maibalik ang normal na buhay sa mga apektadong lugar at maprotektahan ang mga mamamayan.

Tiniyak naman ni Pernia na mananatiling matatag ang pangkabuuang ekonomiya ng bansa sa kabila ng ganitong mga pansamantalang aberya o pagkaantala ng mga economic activities.

“Let’s hope that peace and order challenges are quickly resolved so as not to derail the implementation of plans,” ani Pernia. “With all the policies, programs and projects, many of which are already underway, the economy will remain resilient and will keep growing, temporary disruptions notwithstanding.” JOHNNY ARASGA

loading...