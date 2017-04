Fil-British, Bb. Pilipinas-Universe winner

KINORONAHAN na Binibining Pilipinas-Universe 2017 ang pambato ng Camarines Sur na si Rachel Peters.

Ang 25-anyos na Filipina-British beauty queen ang magiging pambato ng Pilipinas sa 2017 Miss Universe pageant.

Umangat ang ganda at talino ni Peters sa 39 iba pang candidates ng Binibining Pilipinas, upang masungkit ang prestihiyosong korona.

Ang 5’9″ tall beauty ay lumaki sa Phuket, Thailand. Nakatira ngayon ang kanyang pamilya doon at nagtapos sa International Baccalaureate.

Graduate rin ito ng Bachelor of Business major in Tourism and Events sa La Trobe University sa Australia.

Sa question and answer portion, ang naging tanong kay Peters ay kung ano ang magiging mensahe niya sa mga ASEAN leaders kung isa siya sa mga naimbitahang maging speaker sa pagtitipon na katatapos i-host ng Pilipinas.

“I believe that one of the problems that our country face today is divisiveness in politics, in religion, and also in culture. And I believe that is something that is the same across the world. And so that is something that I want to address. I believe that when people can learn to tolerate each other’s differences and respect each other’s opinions, then we will just be a stonger nation and world,” sagot ni Peters.

Umani naman ito ng malakas na hiyawan sa mga manonood.

Hindi ito ang unang sabak ni Peters sa national pageant dahil itinanghal na itong 4th Princess sa Miss World Philippines noong 2014.

Si Peters ay ang nobyo ni Camarines Sur Governor Migz Villafuerte.

Samantala, ang dating top contender na si Maria Angelica de Leon ay kinoronahan namang Binibining Pilipinas-International.

Ang anak nina Christopher de Leon at Sandy Andolong ang magiging kinatawan ng bansa sa Miss International 2017 na inaasahan ang back-to-back na panalo ng Pilipinas matapos masungkit ni Kylie Verzosa ang nasabing korona noong 2016.

Nasungkit naman ni Chanel Olive Thomas na dating girlfriend ng aktor na si Jake Cuenca, ang Bb. Pilipinas-Supranational crown; Bb. Pilipinas-Grand International si Elizabeth Clenci; Bb. Pilipinas-Intercontinental si Katarina Rodriguez habang Bb. Pilipinas-Globe naman si Nelda Ibe.

First runner-up si Chairmaine Elima habang second runner-up naman si Kristel Guelos.

Ilan sa mga nagsilbing judges sa coronation night ay ang aktor na si Paulo Avelino, Brazil Ambassador to the Philippines Rodrigo Souza, broadcast journalist na si Ted Failon, TV host Gretchen Ho at European Union Ambassador to the Philippines France Jessen

Host naman ng coronation night na ginanap sa Araneta Coliseum ang aktor na si Xian Lim at 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach. BOBBY TICZON

