Food poisoning incident sa NBP, posibleng sinadya

SINISILIP ngayon ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II ang lahat ng posibleng dahilan sa likod ng nangyaring food poisoning na nagpatumba sa may 900 inmates sa New Bilibid Prison (NBP) nitong nakaraang linggo.

“I could not speculate. Mahirap mag-speculate pero…tinitingnan po natin ‘yan,” pahayag ni Aguirre sa isang television interview nang tanungin siya kung sinadya ang paglason sa mga preso.

Maliban sa pananabotahe, iniimbestigahan na rin ng Bureau of Corrections (BuCor), na nagsu-supervise sa NBP, kung ang isda na isinilbi sa loob ng kulungan o kontaminadong tubig ang naging sanhi ng food poisoning.

Sinabi ng BuCor na ang insidente ng food poisoning nitong nakaraang Biyernes ay naapektuhan ang bilang ng preso na nakakulong sa national penitentiary’s maximum, medium, at minimum security compounds.

“We have 69 admissions due to loose bowel movement at the NBP hospital and roughly 600 have been seen and attended to,” pahayag ni BuCor Dir. Gen. Benjamin delos Santos.

Isa aniyang matandang preso na nakapiit sa minimum security compound ang nasa kritikal na kondisyon.

Sinabi ni Aguirre na naglatag na ang Department of Health (DoH) ng eksaminasyon kaninang umaga para malaman ang sanhi ng outbreak. BOBBY TICZON

