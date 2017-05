‘Foolproof’ ipinag-utos ni Erap sa sa Ramadan

BILANG paghahanda sa darating na Ramadan ay ipinag-utos ni Manila Mayor Joseph Estrada na magpatupad ng “foolproof” o walang palyang security arrangements sa Muslim community sa Quiapo.

Ayon kay Estrada, inatasan na niya ang Manila Police District (MPD) na paigtingin pa lalo ang seguridad sa Quiapo Golden Mosque at iba pang Islamic cultural centers sa lungsod.

Anang alkalde, ang pagpapatupad ng foolproof security arrangement ay upang hindi na maulit pa ang naganap na sunod-sunod na pagsabog sa Quiapo area.

“With the assistance of our Muslim community and religious leaders, the public is assured of security during Ramadan, particularly our Muslim brothers and sisters,” pagtitiyak ni Estrada.

Naniniwala ang pulisya na isang Muslim cleric na kinilalang si Nasser Abinal, na isa ring tax officer sa Bureau of Internal Revenue (BIR), ang target ng pambobomba nitong Mayo 6 kung saan namatay ang nagdeliber ng nasabing bomba at isang tauhan ni Abinal na tumanggap nito.

Ayon kay MPD director C/Supt. Joel Coronel, 425 pulis ang ipapakalat nila sa lungsod, karamihan sa Quiapo at sa Islamic Center.

Maglalagay din aniya ng mga special checkpoint at dadamihan pa ang mga foot at mobile patrols sa buong isang buwan ng pag-oobserba ng Ramadan.

Kahit wala namang malalaking pag-atake ng mga terorista sa Pilipinas, at maging sa Maynila, sa panahon ng Ramadan, nakikipag-ugnayan pa rin anila sila sa iba’t ibang national government intelligence agencies upang mapigilan ang mga bantang ito. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

