Foreign terrorists, nakikipagbakbakan sa Marawi

SINABI ni Solicitor General Jose Calida na may presensya ng mga foreign terrorists na nakikipagbakbakan sa tropa ng gobyerno sa Marawi City.

Kabilang aniya sa mga nakakasagupaan ng mga tropa ng sundalo sa Marawi City ay ang ilang Malaysians, Indonesians, Singaporean at iba pang foreign jihadists.

Bukod dito, sinabi rin ng militar na anim sa 30 napatay na mga terorista o miyembro ng Maute group ay mga banyaga.

Ani SolGen Calida, labis na nakababahala kung saan mula sa pagiging local terrorist group, sumakay na sila sa ideolohiya ng ISIS at nanumpa na ng pagkilala sa watawat ng international terrorist group.

Binigyang-diin nitong masyado nang mapanganib ang Maute group dahil pursigido silang gawing bahagi ng caliphate o kaharian ng mga Muslim ang Mindanao.

“Correct… Malaysians, Indonesians from Singapore and other foreign jihadists. Yes. And that’s the bothersome—Before it was just a local terrorist group. But now, there is now an ideology, they have subscribed to the ideology of the ISIS and they have pledged allegiance to the flag of ISIS. So they want to create Mindanao as part of the caliphate,” ang pahayag ni SolGen Calida. KRIS JOSE

