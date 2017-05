Gobyerno sa publiko: Maging mapagmatiyag

NANAWAGAN ang Malakanyang sa mga sibilyan sa Marawi City na manatiling bigilante at makipag-ugnayan sa mga tropa ng militar kapag may napansing pakikihalubilo ng Maute group sa mga ito para iligtas ang kanilang sarili habang ang iba naman ay ginagawang human shield ng nasabing grupo.

Ani Presidential spokesperson Ernesto Abella, mangyaring ipagbigay-alam kaagad kapag may napansing ganitong uri ng situwasyon.

“Let us be considerate with our Muslim brothers and sisters who have started to observe the Ramadan,” ani Usec. Abella.

Hiniling din ng Malakanyang sa sambayanang Filipino na magdasal para sa mapayapa at maayos na operasyon ng military laban sa Maute group upang kagyat na maibalik ang normal na pamumuhay ng mga taga-Marawi City.

“Let us pray for peaceful and swift operations to clear the city of violent extremists (VE), an end to this rebellion and it’s spread to other areas of Mindanao. Let us pray for unity among Filipinos. All will be well,” ayon kay Usec. Abella.

Sa ulat, marami pa ring lugar sa Marawi City ang kontrolado ng mga terorista at ayaw paalisin ang mga sibilyan para gawin ang mga ito na ‘human shield’.

Nagmartsa na ang malaking puwersa ng mga sundalo at PNP Special Action Force (SAF) papasok sa labanan sa Marawi upang bawiin ang mga bahagi na sakop pa ng Maute.

Ngunit hirap sila dahil hawak ng grupo ang ilang mga tulay at maganda ang puwesto ng mga sniper ng Maute Group.

Binarahan din ng teroristang grupo ang mga tulay at makikitang nagwawagayway ang itim na bandila ng ISIS.

Wala ring road security sa sentro ng Maute Group, pulis man o sundalo, na magsasabi kung aling mga lugar ang ligtas o hindi. KRIS JOSE

