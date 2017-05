Going places na si Gerald Santos!

NASA London na si Gerald Santos, na nakapag-post na nga sa kanyang Instagram ng ilang litrato niya run. Siguro naman ay alam n’yo nang gaganap siyang Thuy sa world-famous musical na Miss Saigon na nagpasikat halos sa buong mundo kay Lea Salonga dahil sa pagganap nya sa title role ng produksyon di lang sa London kundi pati na sa Amerika.

Of course, marami pang ibang Pinoy na sumikat sa United Kingdom (England) at sa ibang bansa dahil sa pagganap nila sa Miss Saigon, at kabilang na run ang singer na si Leo Valdez at ang stage actor na si Junix Inocian (na yumao na ilang taon na ang nakaraan).

Siguradong bising-busy na Gerald ngayon sa pagri-rehearse, kasama ang ilan pang Pinoy na miyembro ng cast, gaya nina Red Concepcion at Chuck Marbella, na ka-alternate ni Red sa papel ng The Engineer.

Si Red ay ang napaka-active na stage actor na kuya ni Sam Concepcion, na ‘di masyadong visible ngayon sa showbiz bagama’t artist siya ng Star Records ng ABS-CBN 2 (at boyfriend siya ni Kianna Valenciano, ang singer na rin ngayon na nag-iisang anak na babae ni Gary Valenciano).

Huling napanood si Red dito sa bansa sa Carediva musical ng PETA nung January to March.

Actually, mga November o December pa lang ay alam na nilang tanggap na sila– pero mahigpit ang bilin sa kanila na hindi nila dapat unahan ang kumpanyang nagpo-produce ng Miss Saigon sa pagbabalita sa publiko ng pagkatanggap sa kanila. Nasa mga kontrata nila ‘yon, sa bahaging nagpapahayag ng non-disclosures.

Siguradong nasa kontrata rin ni Chuck ang non-disclosure; tungkol sa pagbabalik-The Engineer nya sa Miss Saigon sa UK. Gaya nina Gerald at Red sa Manila na-recruit si Chuck na ang tunay na pangalan ay Christian Rey. Lumuwas pa siya mula sa Cebu para mag-audition sa Manila. Ballet dancer siya sa Cebu.

Nakasali siya sa Manila cast and later on sa iba’t ibang taon ng pagtu-tour ng Miss Saigon sa UK. Nakaganap na rin siyang Thuy, ang nakatakdang mapapangasawa ni Kim (o ang Miss Saigon sa pagtatanghal sa siyudad na iyon sa pagitan ng communist North Vietnam at democratic Vietnam (na nasa south, kung nasaan din ang Saigon.

Nakaganap na rin naman siya sa ibang musicals sa Pilipinas at sa Amerika. Halimbawa, gumanap siyang hari sa The King and I sa Resorts World Manila at sa The Village Theater sa Washington, USA. Sumayaw rin siya bilang Ravana sa Rama Hari ng Ballet Philippines sa CCP nung 2012. Nakapagtanghal na rin siya bilang singing actor o dancing actor sa Cebu at sa Hong Kong. Nakaganap na rin siya sa theater version ng Beauty and the Beast, Full Monty, at Jesus Christ Superstar sa ibang bansa.

Going back to Gerald Santos, alam na n’y bago pa lang siya pumunta sa London na 8 performances a week ang magiging trabaho n’ya ru’n. Hindi naman siguro ibig sabihin nu’n na araw-araw o gabi-gabi siya magpe-perform at walang day-off para maipahinga man lang ang lalamunan n’ya. Nakalimutan naming itanong sa kanya nung ipinagtapat n’ya at ng manager n’ya sa amin na matagal na nilang alam na tanggap na si Gerald sa Miss Saigon.

May mga araw siguro na dalawang beses siyang magpe-perform: isa sa late morning at pangalawa sa gabi para nga may mga araw na bakante siya.

Hindi n’ya nga pala niya kasama ang manager n’yang si Cocoy Ramillo sa pagpunta at pananatili n’ya sa UK nang matagal. Walang ibang mina-manage na talent si Cocoy na isang family doctor, isang Doctor of Medicine na mahilig noon mag-organize ng medical missions. Una nga n’yang na-meet si Gerald nung kinuha n’ya itong maghandog ng ilang awitin para malibang naman ang mga doktor, nurse, at technicians habang nagpa-public service. Halos kapapanalo pa lang ni Gerald sa Pinoy Pop Superstar ng GMA 7. Dahil sa bait ni Gerald at husay nitong umawit sa edad na 15, na-inspire si Cocoy na i-manage siya. That was about 10 years ago.

Na-inspire rin si Cocoy na magsulat at magdirek ng musical play dahil kay Gerald. Isinulat n’ya ang script ng Pedro Calungsod, ang pangalawang canonized Filipino saint, at si Gerald ang lumabas sa martir na taga-Cebu, sa direksyon ni Cocoy.

Nung huling nakausap namin ang napaka-amiable but dynamic doctor, hindi siya siguradong maghahanap siya ng ima-manage na bagong talent. Okey lang na bumalik muna siya full-time sa pagdodoktor, dahil lagi namang maraming tao sa bansa ang nangangailangan ng serbisyo at kalinga ng mga doktor. Pero pakiramdam ni Cocoy, dahil sa husay at disiplina ni Gerald, malamang ay makukuha pa siya sa iba pang mga produksyon sa UK at sa iba pang bansa. Handa siyang manatiling adviser ng singer-actor hanggang gusto nito. SHOWBYTES/DANNY VIBAS

