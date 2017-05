GOV. LOY NG RI DISTRICT 3810, MAKING A DIFFERENCE

MASON, Knights of Columbus, Lions Club, Rotary International at iba pang mga katulad na samahan o organisasyon ay iisa lang ang adhikain – ang makatulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan.

Subalit marami ang mga ayaw na makiisa o maging miyembro ng mga nasabing grupo sapagkat iniisip nila na kailangang marami kang hawak na pera upang gastusin sa mga proyektong ipinatutupad ng grupo.

Totoong kailangan ang pera upang makatulong sa mga nangangailangan subalit higit na kailangang nasa puso at isip mo ang pagtulong sa kapwa kung miyembro ka ng organisasyong tulad ng Rotary.

Sa Rotary International, hindi maitatago at maitatanggi na marami ang mayayaman at may pera bukod pa sa may angking talino at kakayahang maging lider hindi lang ng organisasyon subalit higit ng lokal at nasyunal na pamahalaan.

Ito’y dahil nasa puso nila ang pagmamahal at pagnanais na makatulong at makapagserbisyo sa mga nangangailangan sapagkat ang Rotary motto ay “Service Above Self.”

Ngayong 2017-2018 kung saan si Ian Riseley ang presidente, maraming inaasahang pagbabago sa Rotary International subalit mas marami ang umaasang maraming mangyayari sa RI District 3810 kung saan ang District Governor ay si Emmanuel “Loy” Cosico.

Hindi pa man nagsisimula sa panunungkulan o hindi pa man nagsisimula ang termino ni Cosico, alumnus ng San Beda College, marami na ang mga presidente sa kanyang termino ang bumilib sa karakter ng taong ito.

Kasi naman, pinadali ni Cosico ang gawain ng mga presidente na dati-rati ay napakakumplikado dahil sa rami ng kailangang gawin sa 10-point governor’s challenge.

Ayaw na ayaw ni Governor Loy na nahihirapan ang kanyang presidente kung kaya’t bukod sa panghihikayat na paghusayan ng mga ito ang kanilang gawain, pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Rotary International ay tinutulungan niya rin ang mga ito na makapanghingi ng tulong sa ibang distrito at ibang bansa.

Makahulugan ang Rotary Theme 2017-2018 “Making A Difference” kung saan makikita ang totoong pagbabago at kaibahan ng Rotary International.

Kaya naman, suportado ng Rotary Club of Malate Prime si Governor Loy sa kanyang adhikain at mga isasagawang proyekto.

Bilang darating na presidente ng RC Malate Prime, ang inyong lingkod ay malaki ang tiwala at paniniwala na magiging matagumpay ang taong 2017-2018 para sa Rotary International dahil na rin kay Governor Cosico. PAKUROT/LEA BOTONES

