Grabe ang ilusyon ng mga fans ni Maine Mendoza!

GRABEDAD naman itong fans ni Maine Mendoza. Ang feeling yata nila ay sila ang nagpa-soldout ng forthcoming concert ni Alden Richards.

“Lol as if kawalan kayong konting BN ke Alden…mostly who bought and sold out the tix were and and Maine fcs who knew that M will be there,” say ng isang avid Maine fan.

That said, pumalag ang Alden supporters who felt na the Maine fan made it look like sila lang ang may capacity na bumili ng tickets for Alden’s concert.

“Dito na naman tayo. Nangakin na naman. Tapos pag di nasunod gusto, ibabash si Alden. Sasabihing walang utang na loob. Yayo tingin niyo kay A.”

“Why are the M fcs taking credit eh the concert sold out when there was zero presence of M.”

“Sad lang na yung effort ng A fans baliwala. Sa kanila lagi ang credit. Makakapal ang mukha.”

Nag-post ang isang fan ng photo ng magazine cover ni Maine sa isang store. Ang dami pang hindi nabenta, subtly saying na hing mabenta ang magazine kung cover si Maine.

***

Papa Jack is no longer with Manila Broadcasting Company. Actually, medyo matagal na siyang wala sa naturang radio network.

We were told why he left the company. Pinagsabihan pala siyang ililipat siya sa noontime slot, bagay na hindi nagustuhan ng popular radio host.

Gusto kasi siyang itapat sa noontime show ng MOR na napakalakas pala. Ang feeling kasi ng MBC ay siya lang ang pwedeng tumapat doon at wala nang iba pa.

Sadly, Papa Jack didn’t like the idea. Kaysa makipagtalo pa sa management, nilayasan na lang niya ito at lumipat sa ibang radio network.

Siguro he felt it was a demotion on his part lalo na’t naghahari na siya sa late evening slot niya.

Now, on his new network, malaki na raw ang takehome pay ni Papa Jack. One gusy whispered to us that he’s now being paid P50,000. Aside form that, he also has a percentage sa mga endorsement sa radio show niya.

Ang nakakaloka, hindi nadala ni Papa Jack ang kanyang radio moniker. It belongs to MBC pala kaya he is now assuming a different radio name, Papa Jackson. UNCUT/ALEX BROSAS

