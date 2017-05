Heaven Peralejo, na-tense sa first encounter kay Direk Joel Lamangan!

BAHAGI ang PBB Housemate na si Heaven Peralejo ng pelikulang Bes, May Nanalo Na (Ginalingan eh!) na pinamamahalaaan ni Direk Joel Lamangan.

Ang naturang pelikula ay tinatampukan nina Zsa Zsa Padilla, Carmi Martin, Beauty Gonzales, at Ai-Ai Delas Alas. Ito ay mula sa panulat ni Ricky Lee at prodyus ng Cineko Productions Incorported.

Si Heaven ay tinaguriang Mommy’s Angel of Makati sa PBB dahil sa pagiging sobrang close niya sa inang si Shiela Luanne Peralejo-Angeles na may sakit na cancer.

Ito ang rason kaya nag-voluntary exit sa PBB si Heaven.

Ano ang role mo sa movie?

Sagot ni Heaven, “Anak po ako rito ni Zsa Zsa Padilla, tapos parang kasama ko sina Nikko Natividad at Jon Lucas. Happy ako dahil ang babait ng mga kasama ko po rito sa movie.”

Ayon kay Heaven, alam niyang istrikto si Direk Joel, kaya aminadong noong unang araw ng sabak sa shooting ay may halong kaba at tensiyon ang naramdaman dahil dito.

“Noong nasabi na po sa akin na si Direk Joel Lamangan yung magdidirek sa amin sa movie, sabi ko, ‘Naku alam ko istrikto si direk.’

Nag-research pa nga po ako about him, tapos sabi nga ng mga naging artista niya ay talagang istrikto si direk.

Pero marami kang matututuhan sa kanya, tapos ang ayaw niya lang ay ma-late, first rule niya yun.

“Kaya noong first day ko po, as in an hour before ay nandoon na ako. Kasi takot akong masigawan lalo na ayaw ko namang makilala at matandaan niya ako in a bad way,” esplika ng magandang newcomer na pamangkin ni Rica Peralejo.

Patuloy pa niya, “Binasa ko na rin yung script at minemorize ko na para handang- handa po talaga ‘pag nag-shoot na kami.

Naalala ko pa nga po noon na dahil parang Jolina (Magdangal) nga yung peg, dapat maraming nakalagay sa buhok at kakaiba yung hairdo ko. So, yun yung ginawa ng hairstylist.

“Akala namin okay na, happy pa nga kami noon. Pero nang ipinakita na ko kay direk sabi niya, ‘Palitan yan. kulang pa!’ Natakot kaming dalawa ng hairstylist, kasi siyempre yung boses pa lang ni direk, nakakatakot na. But as time goes by, alam na namin yung gusto ni direk kaya natutuwa siya everytime na nagagawa namin ng tama.”

Nagpasalamat din si Heaven dahil marami siyang natutunan bunsod ng guidance ni Direk Joel. “Ang dami ko pong natutunan kay Direk Joel, sa blockings, emotions as in! Noong mga una sinasabihan pa po ako na, ‘Heaven yung blockings mo.’ Tense na tense po talaga ako, pero hanggang sa na gets ko na po, roon puro take-1 na lang,” nakatawang kuwento pa niya.

“Si direk istrikto siya dahil makikita mo naman na gusto kasi niyang maganda ang magawa mo. Matutuwa pa nga akong sabihin na hindi pa ako nasisigawan ni direk at sana pati in the future hahaha! Thankful po ako na naging direktor ko si direk Joel Lamangan.”

Sa ngayon, kasali si Heaven sa Wansapanataym ng ABS CBN na pinagbibidahan Julia Montes at parami nang parami ang mga endorsements na nakukuha ng 17 year old na talent ni Ogie Diaz.

Vampariah ni Direk Matthew, nominated sa The International Vampire Filmfest

Nominado ang pelikulang Vampariah ni Direk Matthew Abaya bilang Best Feature Film sa The international Vampire Film Festival sa Transylvania.

Bago ito, nanalong Best Picture at Best Producer ang Vampariah sa nagdaang 2017 International Film Festival-Hong Kong.

Ang Vampariah ay isang horror movie at first full length movie ni Direk Matthew. Ang Fil-Am Hollywood actor na si Abe Pagtama at Direk Matthew ay kabilang sa producers ng pelikulang ito.

Inusisa namin si Direk Matthew kung paano niya ide-describe ang pelikulang ito?

Esplika niya, “Vampariah is an action packed vampire film that uses the aswang as a vehicle to discuss identity and social issues.

We follow a hunter by the name of Mahal as she sweeps the city of San Francisco in search of a rogue aswang. Her faith intertwines with the creature in this surprising way to change the balance of how she felt about the aswang.”

Ang naturang director na naka-base sa Amerika ay isang Fil-Am na horror enthusiast at proud sa kanyang pinag-ugatang bansa, ang Pilipinas.

“I’ve been studying film since I was 8 and was formerly trained in the SF Bay Area. I am a graduate of the Asian American studies department at San Francisco State University, with a focus on cinema. Vampariah is my first feature film and it has been picking up many international awards at film festivals,” wika pa niya. STYLE SHOWBIZ/NONIE V. NICASIO

