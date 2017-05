Helper binutasan sa leeg

INIIMBESTIGAHAN ngayon ng Manila Police District (MPD) ang pagkamatay ng 32-anyos na helper na natagpuang patay at may saksak sa leeg sa isang construction site sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Si Allan Oppox, binata, stay in sa Construction Supply sa 245 Zaragosa St., Tondo ay nadiskubreng patay alas-7:30 ng umaga sa 2nd floor ng construction Supply sa nasabing lugar. Sa imbestigasyon, nadiskubre ni Mario Cabales,27, ang biktima nang utusan ng kanilang amo na magdala ng pagkain sa biktima na may sakit, subalit laking gulat niya nang nakitang duguan at may tama ng saksak sa leeg ang biktima. Agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang amo na si Elmer Salipot, 54, isang ex-barangay chairman sa Bgy.28 Zone 2. Sinabi ni Panaligan na may isang linggo nang may bulutong ang biktima. Inaalam pa ng pulisya kung nagsaksak sa sarili ang biktima o may foul play sa insidente. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

