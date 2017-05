Higit P1M cash, alahas natangay ng Dugo-Dugong gang

NATANGAY sa isang 18-anyos na kasambahay ang mahigit P1-milyong halaga ng pera at mga alahas matapos itong mabiktima ng miyembro ng “Dugo-Dugo” gang sa Malabon City kahapon, May 25.

Sa salaysay ni Ninia Estiaga kina Malabon police investigators PO3 Roger Gonzales at PO2 Diego Ngipol, pasado alas-10:00 ng umaga nang makatanggap siya ng tawag sa bahay ng kanyang amo na si Eliseo Rodriguez, Jr., 58, sa 85 Rd. 13, Pag-asa, Quezon City mula sa hindi kilalang caller at sinabi sa kanyang nasa hospital ang kanyang mga amo matapos madisgrasya.

Ipinakausap sa kanya ang isang babae na kaboses ng kanyang among babae saka inutusan siyang buksan ang pinto ng kanilang kuwarto at sirain ang cabinet sa loob na nilalagyan ng pera at mga alahas bago kinuha ang nakatagong 900 US dollars.

Inutusan siya ng kausap na papalitan ang US dollars na sinunod naman nito at pinabalik siya ng bahay saka ipinakuha ang ibang mga dolyares na nagkakahalaga sa 800 dollars, mga alahas na aabot sa P100,000 ang halaga at iba pang Asian currencies.

Pinapunta ng suspek ang katulong sa SM North bago pinapunta naman sa Muñoz at inatasan na maghanap ng Smart padala at ipadala ang una niyang pinapalitang US dollars na nagkakahaga sa P40,000.

Matapos ito, sinabihan siya ng suspek na pumunta sa Robinson Town Mall sa Malabon City at pagdating ni Estiaga sa naturang lugar dakong 3:00 ng hapon ay pinapunta siya sa Mini Stop kung saan niya inabot sa hindi kilalang babae ang bag na pinaglagyan ng mga alahas at pera.

Hinawakan pa siya sa braso ng suspek bago nagmadaling umalis sakay ng tricycle habang bumalik naman ang katulong sa bahay ng kanyang mga amo at laking gulat nito nang matuklasang hindi naaksidente ang mga amo niya. ROGER PANIZAL

