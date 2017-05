Hindi niloloko ni Kiko si Sharon!

MADIING sinabi ni Film Development Council of the Philippines chairperson and member of the new Metro Manila Film Festival executive committee Liza Dino ang akusasyon na pinapaboran nila ang major film outfits sa inilibas nilang criteria para sa pagpili ng entries sa nalalapit na December filmfest.

Ayon sa bagong criteria ng MMFF, apat na pelikula ang tatanggapin nila base lang sa script na isa-submit nila while the rest of the entries ay halos tapos na ang buong pelikula. Usually, medyo hirap ang bigfilm outfits na maka-comply sa almost-finished na entry kaya hindi nakaabot sa deadline.

Hindi raw nila pinapaboran ang big studios with the script submission criteria na requirement nila sa mga sasali sa MMFF. But rather, they are favoring daw the concerns of the producers.

Malaking tulong daw sa mga producer kapag napili ang script nila sa filmfest dahil may chance sila na makahanap nang mag-i-invest sa pelikula.

“So, we are just giving that opportunity for piling-piling script na talagang makakapasa sa selection committee at hindi para paboran sila. Open pa rin naman siya, e. Kaya pwedeng independent production ang makapasok doon sa script category,” esplika ni Liza.

Another criteria na favorable rin daw sa big film outfits ang ‘yung 40% commercial viability. Diretsahan namang inamin ni Liza na merong kinalaman sa napaka-underwhelming box-office result ng last MMFF ang criteria na ‘to.

“Kasi you have to understand and ako as FDCP chair and not for anything, December is the year where everywhere in the world, lahat ng mga pinakamalalaking pelikula lumalabas. Not necessarily the definition of what a blockbuster film is here in the Philippines. But blockbuster films in general. So, you have that kind of audience coming in December to watch these films,” sabi niya.

Kaya nga raw kahit sa binuo niya na Pista ng Pelikulang Pilipino for the FDCP na magaganap sa Buwan ng Wika sa Agosto, ini-stress niya ang commercial appeal sa mga magsa-submit din ng pelikula nila.

Agad na nilinaw ni Megastar Sharon Cuneta ang isyu na gipit na gipit na siya pera at maraming utang. Binigyan kasi ng maling interpretasyon ang pinost niya that she is probably the poorest and most cash-strapped billionaire.

Obviously, ‘yung ibang nagsabi na naghihirap at baon sa utang si Sharon hindi knows ang tungkol sa business and investments. More importantly, hindi niya knows kung gaano karami ang naglalakihang properties ni Megastar.

Based on her posts, we want to make some conlusion. Pumunta siya sa Amerika para kunin siguro ang bayad sa ibinenta niyang mansion sa Calabasas, California na binili ng kilalang komedyante sa Amerika.

And now, gusto ni Sharong bumili ng panibagong bahay sa Amerika na napaka-gandang investment and maybe this is her mega dream house. Sa laki ng halaga ng kanyang “mega dream house” kulang ang cash na nakuha niya sa ibinenta niyang mansion. Sad to say, walang mautangan si Sharon ng cash to buy na her mega dream house.

Nangungutang siya dahil kulang ang cash niya so she needs to sell some of her properties. Ayaw man ni Mega na ibenta ang property niya pero kailangan to buy another very lucrative investment. At syempre, matatagalan pa bago niya makuha ang cash sa ibebenta niyang property.

Kapag natagalan, baka maunahan siya ng ibang buy para sa kanyang mega dream house. And this, maybe, will cause another disappointment or depression kay Mega.

Pero kung gugustuhin talaga ni Mega, kaya niyang ibenta lahat ang properties niya at i-spoil na lang ang sarili to buy anything she wants even ten pieces ng Mercedes Benz.

Say nga ni Mega, nakuha niya ‘niche’ niya pagdating sa business and that’s real-estate. Thanks to her Daddy, the former Pasay Mayor Pablo Cuneta. Na ayon kay Mega, natalbugan na niya ng yaman ang sariling ama. Bongga ‘di ba?!

Kaya nga sa pakiusap ni Mega na huwag siyang kidnapin kasi wala siyang cash (liquid) na mabibigay na ransom sa mga kidnaper dahil nakalaan ding pambayad niya ng “utang” at tinitibag pa ang semento’t bakal sa mga building niya.

Natawa talaga kami kay Mega dito, e. True ‘yun pero nagawa niya pa ring mag-joke ‘di ba? Ganyan ka-sharp ang sense of humor ni Mega.

Wala namang maitulong si Sen. Kiko para mabili na ni Mega ang target niya bagong investment. Dahil knows naman na ‘di corrupt na politician ang mister ni Mega kaya wala rin siyang maitulong sa “financial problem” ng asawa niya. And mind you, kung ano meron si Sharon, kanyang-kanya pa rin lahat ‘yun dahil may pre-nuptial agreement sila ni Sen. Kiko. Kaya siya lang angn pwedeng gumalaw ng pera niya.

So, tigilan na ang paulit-ulit na isyung panloloko sa kanya ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan na nambababe raw. Wala na ba’ng ibang pwedeng gawing isyu kay Sen. Kiko para maghiwalay sila ni Mega?

