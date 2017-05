ICAD BINUO PARA SA PAGSUGPO SA DROGA

MAS magiging mabilis na ang pagsugpo sa droga sa bansa dahil na rin sa pagtatatag ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs na naglalayong pagtutulong-tulungin ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan ito ng solusyon.

Pangungunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang ICAD habang magiging miyembro nito ang Department of Defense at Armed Forces of the Philippines na kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na bubuo rito.

Kasama rin sa ICAD ang Departments of Justice, Interior and Local Government, Health, Education, Social Welfare and Development, Trade and Industry at Agriculture, Dangerous Drug Board, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council, Office of the Solicitor General, Technical Education and Skills Development Authority, Philippine Information Agency, Public Attorney’s Office, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Bureau of Immigration.

Sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga ahensiyang ito ay magiging madali na ang pagsugpo at paghuli sa mga nagpapakalat ng iligal na droga habang ang mga taong nalulong naman sa paggamit ng bisyong ito ay mabibigyan ng pagkakataong makapagbagong-buhay.

Kung inyong mapapansin, kumpleto ang mga ahensyang ito ng gobyerno na magtutulong-tulong mula sa paghuli sa mga drug trafficker/drug lord/drug protector, pagbibigay ng panibagong buhay sa mga naging adik at kung ano-ano pa na nakahandang magbigay ng kanilang serbisyo.

Makaaasa rin ang mamamayan na lahat ng member agency ng ICAD ay susunod sa polisya, batas at iba pang hakbang ng gobyerno upang masugpo ang pagkalat ng iligal na droga sa ating bansa.

Kabilang sa tungkulin ng bawat ahensya ang maisagawa nang maayos ang anti-illegal drug operations sa buong bansa at maaresto ang mga high-value personalities hanggang sa street level pushers at users.

Layunin din nito na malinis ang gobyerno sa mga taong gumagamit ng kanilang tungkulin para lamang makapagbigay ng proteksiyon sa mga nagpapakalat ng iligal na droga kapalit ng limpak-limpak na salapi.

Umaasa tayong lahat na sa pamamagitan ng ICAD ay mas mapabibilis na ng kasalukuyang administrasyon ang paghuli sa mga taong sangkot sa iligal na droga nang sa gayon ay makamtan na nating lahat ang hangad nating tunay na pagbabago. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

