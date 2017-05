Imported brand na damit, ipinagmamayabang nina Marian, Heart at Jinkee!

DATI sina Marian Rivera at Heart Evangelista lang ang nagpapasiklaban ng pagsuot ng damit na may tatak na D&G. Ngayon ay dumagdag pa si Jinkee Pacquiao na hindi rin nagpatalbog.

Ang nakinabang sa payabangan ng mga ito ay ang mismong imported brand apparel na ito na kung bibilhin mo ang isang damit nito ay makakabili ka na ng local brand ng sampung klase ng damit.

Kung tutuusin ay hindi naman talaga kagandahan ang design ng damit na ito. Baduy nga kung tingnan ito ng mga pobre. Mukha raw kasing kurtina dahil sa laki ng bulaklak na nakatatak. Kaya kung ang pormahan mo ay katulad nina Marian, Heart at Jinkee, aba’y ikaw na ang female version ni Buhay Partylist representative Lito Atienza. Hehehe!

Eh, kumusta naman ngayon? Ang lakas daw ng bentahan nito sa mga sosyal na mall sa Makati. Maging sa mga online stores ay patok din ito. Dapat gawin ng endorser ng D&G ang tatlo para naman may pakinabang sila sa kanilang paligsahan.

VIRAL VIDEO NI PAULINE CUETO GUSTONG I-FEATURE SA ISANG MORNING SHOW SA TV

Patok ang mga cover song na pino-post ni Pauline Cueto sa kanyang Facebook page. Mabilis itong nakalilikom ng libu-libong views-dahil ito sa kanyang galing sa pagkanta. Ilang trending videos na lang ay malapit nang mai-feature sa isang morning show sa big network si Pau.

Naabisuhan na ang dalaga tungkol sa bagay na ito. Sobrang bumilib din ang dating artistang si Jeffrey Gonzales na ngayon ay isa ng show producer kay Pau. Dahil ito sa naging successful outcome ng last show nila sa Zirkoh na Love Me Tonight kung saan isa si Pau sa guest singer na hinangaan ng husto sa nasabing show. Kaya sa “This is My NOW” follow up show ni Jeffrey this coming May 27, Saturday 9pm @ The Music Hall @ Metrowalk, Ortigas Pasig City ay isa na si Pau sa magiging pangunahing performer kasama si Jarah Castaneda at ang ilang Kapuso at Kapamilya stars.

Katatapos lamang ni Pauline na mag-perform sa SM North Edsa Skydome. Sunod-sunod din siyang nakapag-guest sa internet radio na Tee Radio, sa DZBB at DZRH at sa ilang TV shows. Kung papalarin ay baka matuloy din siya sa isang reality search talent show sa malaking network na kasalukuyan ngayong umeere.

MGA KANDIDATA KAMUKHA RAW NI MOCHA USON, TIM YAP KINUYOG NG NETIZENS!

“Some of the girls don’t look like they come from the provinces they represent,” tweet ni Tim Yap tungkol sa mga kandidata ng Bb. Pilipinas na katatapos lang ng coronation night. “So many of the candidates look like #MochaUson don’t you think?” dagdag pa ni Tim na mas lalong nagpalabo sa netizens kung ano ba talaga ng ibig niyang tukuyin.

Kailangan ba raw na ang galing Bicol ay mukhang butanding o sili?

Ang galing Buhol ay mukhang Tarsier? Na ang taga-Davao ay mukhang durian ang facelak? At bakit daw niya ikinumpara ang mga kandidata Kay Mocha, dahil ba sila’y mukhang mga chipipay at ‘di katalinuhan?

Baka naman ang ibig sabihin ni Tim, kailangan sa mga kandidatang ito ay magsuot ng mga lokal na kasuotan, magsalita sa sariling dialect at maging proud kung saan mang probinsya siya nanggaling.

Pero hindi ba alam ni Tim na ang karamihan sa kanila ay matagal nang naninirahan sa Maynila? Ang iba pa nga’y galing ibang bansa.

At ang iba pa sa kanila’y may mga baklitang manager na hinuhubog sila ayon sa gusto ng mga ito, hindi sa kung saan man sila nanggaling.

Si Pia Wurtzbach nga na mabait at simpleng babae lang dati, ngayon ay mataray na at maarte. Katulad din ng kanyang manager na si Jonas Gaffud na sobrang nagmamalaki dahil ang kanyang alaga ay naging Miss U. Kung magtaray ay wagas. Susme!

