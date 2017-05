IMPUWENSYA NG MILITAR, PULIS

MAITUTURING na isa na si President Duterte sa mga naupong pinuno ng bansa na nagpwesto ng mga dating militar at pulis bilang opisyal ng gobyerno.

In-appoint ni Duterte si dating Brig. Gen. Danilo Lim na nasangkot noon sa coup bilang susunod na chairman ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Hinirang ng Pangulo ang dating hepe ng Armed Forces of the Philippines na si Roy Cimatu ilang kalihim na kapalit ni Gina Lopez sa Department of Environment and Natural Resources.

Itinalaga rin niya ang mag-reretirong AFP chief Eduardo Año na susunod na pinuno ng Department of Interior and Local Government bilang kapalit ng sinibak niyang si Ismael Sueno.

Nauna rito ay itinalaga ni Duterte si dating AFP chief Hermogenes Esperon Jr. bilang National Security Adviser; dating Army General Delfin Lorenzana bilang Defense secretary; dating Marine colonel at sangkot sa coup na si Nicanor Faeldon bilang hepe ng Bureau of Customs; at dating Army major na sangkot din sa coup na si Jason Aquino bilang pinuno ng National Food Authority.

Mula naman sa kapulisan ay hinirang ng Pangulo ang heneral noon na sinibak sa pagkakaugnay sa mga grupong kidnap for ransom na si Reynaldo Berroya bilang Land Transportation Office chief at dating General Rodolfo Garcia bilang manager ng Metro Rail Transit-3.

Pero may kakayahan ba sila na pangasiwaan ang bagong puwesto? Sa kabila ng malawak na karanasan sa loob ng maraming taon na paglilingkod sa AFP o sa Philippine National Police, maituturing na kakaunti o wala silang alam sa bagong tanggapan na ipinagkatiwala sa kanila, maliban sa mga pwestong may kinalaman sa seguridad.

Bakit sila itinalaga ng Pangulo? Marahil ay malaking bagay na pinagbatayan sa pagpili ay ang katapatan na kanilang ipinamalas sa nakaupong Pangulo sa panahon na nakapuwesto sila. Kulang man sa karanasan ay mapagkakatiwalaan na susunod sila sa utos ni Duterte.

Halimbawa na rito si Esperon na nanatiling tapat noon kay President Gloria Arroyo kahit nasabit ang kanyang pangalan sa iskandalo ng “Hello, Garci”.

Si Cimatu ay nagpatunay rin ng katapatan sa panahon ni Arroyo nang maugnay siya sa anomalya sa comptroller ng AFP.

At dahil dating humawak ng mataas na puwesto sa AFP at PNP ang mga hinirang ni Duterte, kahit paano ay masasabing may impluwensya pa rin sila hanggang ngayon, at maaaring makontrol ang mga magbabalak ng pag-aaklas, kung sakaling mayroon man.

Bukod sa laging tatango sa kagustuhan ng Pangulo, may nag-iisip na iyan ang malaking pakinabang sa kanila.

