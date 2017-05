Isnabera at kulang sa PR!

MOCHA USON’S appointment as Assistant Secretary of Presidential Communications Operations Office is something that her detractors are complaining about.

Ano raw ba ang qualifications ni Mocha?

Marami ang super disappointed over her new post in government. Many believe that it’s not something that she deserves.

Nagwala nga halos ang netizens. They were fuming mad at her appointment.

“what’s wrong philippines? wala nang pagpilian or kailangan kalidad rin nila ang qualifications, husay magsinungaling, wrong balita at galing sa haka haka at sabi sabi? anong pagsisipsip ginawa? first time in phil history ito! pagalingan ng wala lang!”

“Pataas ng pataas ang posisyon ng sipsip na ito ah. Sunod dyan Vice President na ipapalit ke Leni. Ang swerte nga naman pag dumating sa buhay talagang umaapaw,” say ng isa pang guy.

“Wala raw inaapakan ang babaing yan, pero buong Pilipinas ang nainsulto,” paniwala naman ng isang Pinoy.

“From cheap blogger to government official real quick. I can’t even. Wala ngang nagawa sa MTRCB now this? Haha expect more fake news to come. #ChangeScamming.”

***

Maine Mendoza has long been associated with being isnabera.

Hindi iisang beses na nakunan siya ng video snubbing some fans who want a selfie or a video with her.

Kung pagbigyan man niya, parang meron muna siyang ginagawa para siguro hindi siya istorbohin ng fans like talking with somebody else or nakikipag-usap sa cellphone.

May nabasa kaming sulat na addressed yata sa kanyang sister.

“It’s not good pag may party nasa stage si Matti. Fans organized party for Maine. Your sister should leran how to respect and entertain her fans. Last time puro Matti na lang, even sa beach puro Matti. Fans do this to get closer to Maine not to see Matti. Ilugar nyo naman. So annoying. Mga ibang fans di lang magsasalita pero naiirita na rin sila. So unethical na hindi behave ang bata,” one fan wrote.

It got posted on Twitter kaya naman nag-react ang ilang fans, mostly saying na dapat maging aware ang fans ni Maine na may pagkaisnabera nga ang idol nila.

“Sabi naman kasi sa inyo Mfans, hindi kayo feel ng idol nyo eh! Si Matti ang excuse nya para umiwas sa inyo.”

“Her fans are the most protective & warfreak but also the most maltreated by their idol???? I have no sympathy.”

“In more ways than one. They let her treat them that way. Never seen a bunch of peeps who thrive on being treated like crap by their idol.”

“Masokista sila! Masaya na binabastos, sinasaktan at bina balewala sila ng idol nila. Masyado maliit tingin nila sa sarili nila. Bahala sila!”

“Kasi ayaw niya maki-associate sa fans. Ginagawang excuse ung bata. Feeling nia kasi jologs talaga ang pinasok nia.”

“Di ba sila NATUTO sa mga fans ng taga Japan? Invite sila then isnab lang at yung magkakapatid din ang nag usap usap. Kumain lang ng LIBRE!” UNCUT/ALEX BROSAS

