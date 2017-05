Iwas-pusoy, buking naman!

TOTOO bang nag-date na sina Robi Domingo at Sandara Park sa Korea? True din ba na pinagbawal ng dalawa na kunan sila na magkasama nang maispatan sila ng isa nating kababayan?

Mukhang maingat at malihim ngayon si Robi pagkatapos ng split-up nila ni Gretchen Ho.

Anyway, kinikilig ang ilang netizens kina Robi at Sandara. Bagay naman daw ang dalawa.

Talbog!

-0o0-

Inaasahan na ni Richard Reynoso kung magalit ang mga fans ni Daniel Padilla sa kanyang opinyon sa pagharana ni DJ sa Binibining Pilipinas. Dati raw pinaparamdam na sila ang pinakamagandang babae sa moment na ‘yun. Ngayon ay mukhang backdrop na lang diumano at hindi na rin required na nasa tono ang pagkanta. May hashtag pang ginawang videoke diumano ang Big Dome.

“Expected ko ‘yan. Fanatics sila eh. Hindi personal ang kumento ko. Pero kung gusto nilang mag- improve pa ang idol nila, dapat open sila sa mga pumapansin sa performance niya.

“Kung si Karla (Estrada) nga na nanay ng iniidolo nila, me karapatang mag-comment sa mga baguhang singers ng ‘Tawag ng Tanghalan,’ siguro puwede rin naman akong magbigay ng sarili kong komento lalo na’t dati kong ginagawa yung magharana,” bulalas ng veteran singer.

“It also wouldn’t hurt kung mag-invest si Daniel sa voice lessons at performance workshops,” sey pa niya.

Hindi pinagsisihan ni Richard ang kontrobersyal niyang komento sa Facebook kahit na ma-bash siya ng mga fans ni DJ.

“I really felt so frustrated while I was watching it kasi dati kong ginagawa ‘yun. eh. Parang nabalewala ‘yung lahat ng pagod at hirap ko sa pag-rehearse nu’ng makita yung performance niya.

“Plus mapanonood pa sa ibang bansa na dati kinatatakutan ang Pinoy pagdating sa pagperform,” hirit pa niya.

Anyway, abala ngayon si Richard sa kanyang tv show sa UNTV 37 na “ASOP” (A Song of Praise) Music Festival with Toni Rose Gayda. Nasa halfway na raw sila para sa 12 finalits.

-0o0-

Last 3 weeks na ang highest ratings telefantasya ng GMA 7 na “Encantadia”.

“We need to end..so we can begin again #encantadia #EncalakbayPa,” caption ni Direk Mark Reyes sa nalalapit na pagwawakas ng “Encantadia”.

Namatay na ang karakter ni Vaness del Moral bilang Gurna sa Encantadia. Pero ayon sa Kapuso actress ay araw-araw pa rin niyang nami-miss ang mga kasamahan sa Encantadia. Hindi pa rin daw tumitigil ang kulitan nila sa group chat at updated pa rin siya sa buhay ng mga dating kasamahan.

Ayon pa kay Vaness, madalas din siyang nagdadala ng pagkain sa set para mangumusta at dumalaw.

Pagbibiro pa nga nito, sinasadya niya si Direk Mark Reyes para piliting bumalik siya sa serye kahit malapit nang mag-ending.

“Sabi ko, baka pwedeng ibalik niyo muna ako. Baka pwedeng mabuhay muna ako katulad nina Hagorn,” kwento pa niya.

Ayon sa kanya, welcoming ang buong production tuwing dumadalaw siya.

-0o0-

Hindi nagpaiwan ang Destined To Be Yours hotties na sina Maine Mendoza, Sheena Halili, Thea Tolentino, Ina Feleo, Koreen Medina, Kim Rodriguez at maging si Maey Bautista dahil rumampa sila sa beach ngayong tag-init!

Kanya-kanya man sila ng pinuntahang beach ay pare-pareho naman silang nagbilad ng katawan with their swimsuits!

Samantala, kasabay ng panahon ay mas lalo ring umiinit ang mga eksena sa Destined To Be Yours dahil mukhang susukuan na ni Badong (Juancho Trivino) si Sinag (Maine Mendoza). Ang alaga nilang ibon na si Sidong ang nagpa-realize kay Badong na dapat na niyang bitawan si Sinag. Kaya nang dumalaw ang dalaga sa kanila at hinanap ang alaga nilang ibon, sinabi nitong sa wakas ay pinalaya na niya ito. Ito nga ba ang paraan ni Badong para sabihin kay Sinag na maghihiwalay na sila?

-0o0-

Pansinin ang tindi ng chemistry nina Echo at Bela sa “Luck At First Sight”. First time nilang pagtatambal ito sa big screen pero damang-dama agad ang kakaibang rapport .

Nahagip ngang muli ni Direk Dan Villegas ang tamang timpla ng kilig at romansa sa “Luck at First Sight”.

Gabi ng Lunes, nagkaroon din ito ng matagumpay na premiere screening sa Cebu at kagabi naman, sa SM Megamall.

Mula sa malalagkit na tinginan, hawakan ng kamay at yapusan hanggang sa matitinding confrontation scenes, bumilib ang lahat sa husay umarte nina Echo at Bela.

Sa movie, gaganap si Echo bilang si Joma, isang lalaking naniniwala sa pagkakaroon ng maswerteng partner para matubos ang bahay nilang naisanla dahil sa sugarol na ama.

Si Bela naman bilang si Diane, isang dalagang ulila sa ina na kelangan ng pera para maipagamot ang ama.

Magkakakilala sila sa isang pambihirang pagkakataon at mula ru’n, sabay na tataya sa iba’t ibang aspeto ng buhay, kabilang na ang pagmamahal.

Swak na swak, hindi lang ang pagganap nina Echo at Bela sa kani-kanyang papel, kundi maging ang kakalugan, kakwelahan at kahusayang dala sa pagpapatawa ng co-stars nilang sina Kim Molina at Cholo Barretto.

Kakaibang putahe ang pelikulang ito na tumatalakay tungkol sa “luck” at “love.” Siguradong makare-relate ang mga millennials.

Hanep din ang theme song ng pelikula gaya ng “Umaaraw, Umuulan,” ang orihinal na Rivermaya hit na ni-remake at binigyan ng bagong flavor ni Zia Quizon.

Kasama rin sa cast ng “Luck at First Sight” sina Dennis Padilla, Jeric Raval, Issa Pressman, Thou Reyes, PJ Endrinal. Handog ng Viva Films at N2 Productions. Graded A by the CEB. XPOSED/ROLDAN CASTRO

loading...