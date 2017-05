Japan visit ni Duterte sa Hunyo, kanselado

KINUMPIRMA ng Department of Foreign Affairs (DFA) na hindi na tuloy ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan sa June 5 at 6.

Ayon kay Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayetano, ire-reschedule na lamang sa ibang panahon ang pagtungo ni Pangulong Duterte matapos magkasundo ang dalawang gobyerno na ipagpaliban muna ang pagbisita ng pangulo sa naturang bansa.

Ito aniya’y upang matutukan ni Pangulong Duterte ang sitwasyon sa Marawi City at Mindanao.

Kailangan aniya ng buong atensyon ng pangulo upang pangunahan ang pagtiyak ng seguridad at kaligtasan ng mga residente ng Mindanao sa ngayon.

Sa oras aniyang maresolba na ang gulo sa Marawi ay agad na bubuuin ang plano ng pagbabalik ng pangulo sa Japan.

Una rito, nakatakda sanang magtungong Japan si Pangulong Duterte upang magsilbi bilang speaker sa 23rd International Ceonference on the Future of Asia na gaganapin sa Tokyo, Japan sa June 5 at 6. -30-

