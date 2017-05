Jennylyn, nanghihinayang kay Alden!

ALAM ni Jennylyn Mercado na si Alden Richards ang makakasama niya sa seryeng My Love From The Star pero biglang nagbago ang lahat at naghanap nang bagong leading man dahil ‘di pwede si Alden.

“Si Alden ang alam ko talaga. First time ko pa naman sana siya makatrabaho sa isang teleserye. Kaya excited din ako.

“Dalawang beses ko na nakatrabaho si Alden, sa Magpakailanman at Wagas. Kaya maganda sana ‘yung magkasama na kami sa teleserye.

“Pero biglang sinabi nila na papalitan si Alden kasi may gagawin silang teleserye ni Maine Mendoza,” say ni Jennylyn na may panghihinayang.

Kung natuloy ang pagsasama nila ni Alden, natanong si Jennylyn kung paano niya iha-handle ang mga AlDub fans na kilalang very protective sa loveteam nina Maine at Alden?

“Kung natuloy si Alden…ako naman, sanay na ako sa fans, eh. Alam ko na ‘yung iba very protective talaga. May mga fans rin akong ganyan,” pahayag pa ni Jennylyn.

Samantala, hindi itinanggi ni Jennylyn na masaya siya ngayon sa piling ni Dennis Trillo.

Mas maganda raw ang relasyon nila ngayon ni Dennis kumpara noon na lagi silang nagkakatampuhan. Siguro raw ay nag-matured na sila pareho kaya naiintindihan na nila ang mga bagay na dapat nilang maintindihan.

***

Ipinost ni Winwyn Marquez ang birthday cakes na binigay niya sa kanyang ina na si Alma Moreno.

Sa kanyang caption, ipinadama ni Winwyn ang kanyang pagmamahal sa ina at ang pagiging matapang na ina sa pagharap sa mga problema.

“Oh, mama, makita ka nakangiti ng ganyan ibang-iba sa pakiramdam namin. Sa lahat ng pinagdaanan mo ipinakita na nanghihina ka o kaya umiyak ka or whatever..lagi ka taas noo at lagi mo pinapaalala sa amin na positive lang at lahat magiging okey…napaka-touch mo and aahhh basta ibang klase ka. I love you ma sooo much..we love you ma..thank you ma. Happy happy birthday. #promisenosecrets @thebestmom.

Samantala, nananatiling matatag ang kanilang pagmamahalan ni Mark Herras. At dalangin na sila ni Mark ang tinadhana talaga ng Maykapal.

Hindi sila nagmamadali ni Mark na magpakasal. Marami pa raw silang plano sa buhay at sana raw ay matupad din ang pangarap niyang maging isang beauty queen.

***

Bilang dating senador, panawagan ni Bong Revilla sa ating mga kababayan sa nangyayaring kaguluhan sa Marawi City.

“Ang krisis sa Marawi ay krisis sa buong Mindanao at krisis ng buong bansa. Ang kagyat at desididong aksyon ng Presidente, na mismong taga-Mindanao, ay tanda ng kanyang pagpapahalaga sa ating mga kababayan apektado ng kaguluhan at sa kalagayan ng buong bayan.

“The constitution explicitly granted the President the power to declare martial law to preserve the integrity of the Republic and any of its parts. Ito ang pagtikular ng dahilan sa likod ng deklarasyon ni Pangulong Duterte.

“Darating ang tamang panahon para usisain ang mga kaganapan at ang mga taong nasa likod ng rebelyong ito ng Maute. Ngunit ang mas mahalaga ngayon ay ang tuluyan nang pagsiwata sa mga teroristang rebelled.

“Napakahalaga rin na matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan nating naiipit ngayon sa bakbakan at ang seguridad ng buon rehiyon at buong Pilipinas.

“Magkaisa tayo Pilipino. Support our President. Support our government. Support our troops. God bless the Philippines,” panawagan ni Senator Bong Revilla. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

