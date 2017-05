Kaso ni Mary Jane Veloso, ilalapit sa SC

ITATAAS ng kampo ni Filipina death row inmate Mary Jane Veloso sa Supreme Court (SC) ang kanilang pakiusap para payagan ang deposisyon ng testimonya laban sa kanyang umano’y recruiters mula sa kanyang kulungan sa Indonesia.

Ayon kay National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) president Edre Olalia, magsasampa sila ng petisyon para kwestiyunin ang hakbang ng Court of Appeals (CA) laban sa deposisyon sa unang linggo ng Hunyo.

Ang testimonya ni Veloso ay dapat makalap sa Abril 27 sa Yogyakarta prison subalit nagpalabas ang CA 11th Division nitong nakaraang Marso ng isang temporary restraining order (TRO) na ang validity ay pinalawig hanggang sa preliminary injunction na inisyu nitong Mayo 22.

Ang hakbang ng CA ay nagpaigting sa petisyon na isinampa ng Public Attorney’s Office (PAO), ang counsel para sa recruiter ni Veloso na si Maria Cristina Sergio at ang kanyang live-in partner na si Julius Lacanilao, na nagsabi na ang deposisyon ay laban sa constitutional right ng akusado.

“The recruiters assert that they want to confront her in person yet they themselves oppose and put all roadblocks every step of the way to make this happen,” pahayag ni Olalia.

Si Veloso ay nasentensyahan ng bitay sa pamamagitan ng firing squad noong Abril 2015 matapos mapatunayang guilty sa kasong drug trafficking, pero pumayag ang Indonesian authorities na ipagpaliban ang eksekusyon para makapag-testify sa kaso laban sa kanyang recruiters sa Pilipinas. BOBBY TICZON

