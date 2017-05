Kim Domingo, naghubad agad nang mainitan!

EMOTICON lang ng “fire” ang naging caption ni Kim Domingo sa pinost niyang larawan sa kanyang Instagram kung saan ay mistulang hubo’t hubad itong nasa ibabaw ng kama. At kahit natatakpan ng kumot ang malusog niyang boobs ay mistulang lobo ito na gustong pumutok na lalong nagpainit sa mga barakong fans ng sexy actress.

Tanong tuloy ng mga followers ni Ms. Domingo, kung ganoon daw ba siya talaga na naghuhubad agad kapag nainitan. Tanong naman ng iba ay wala raw ba siyang electric fan o aircon sa kuwartong ‘yun at bakit kailangan maghubad daw siya agad at i-post pa sa kanyang Instagram wall?

May nainis dahil malaswa raw ang mga pino-post ni Kim. Pinagbibihis siya ng mga ito dahil hindi raw tama na kapag nainitan ka lang daw ay agad-agad magpapasilip ng alindog ang isang babae.

Bakas naman sa mukha ni Kim na nag-enjoy ito sa mga atensyon ibinibigay sa kanya ng mg followers. At tila ‘yun yata ang gusto ni Kim na pansinin ang mga ipino-post niyang photos sa kanyang Instagram wall.

Alam din ni Kim na mayroong tao riyan na binabastos siya sa Instagram at pinagnanasaan kapag nakikita ang kanyang mga sexy poses sa social media.

Dedma lang daw siya sa mga ito at walang pakialam kung anoman ang maging reaction sa kanyang mga pino-post sa kanyang Instagram wall.

Pero mayroon din naman nagmamalasakit sa kanya at pinapayuhan na huwag nang mag-post ng mga sexy photo sa Instagram.

“Kim, please don’t post like that. Ayokong nababastos ka ng mga ibang tao lalo na kapag pinagnanasaan ka nila. Mahal kita kaya please lang. We don’t love you because you are jot or sexy but we love you in the way you are beautiful.”

Kaya naman every Friday evening ay laging inaabangan ng kanyang mga followers si Kim sa longest running gag show sa telebisyon, ang Bubble Gang kasama nina Michael V at mga kapwa sexy actress na sina Valeen Montenegro, Jackie Rice, Max Collin, Andrea Torres, atbp.

***

Ayon kay Regine Velasquez, magiging busy na siya ngayon sa taping ng telefantasyang Mulawin Vs Ravena ay parati na raw niyang mami-miss ang kanilang anak ni Ogie Alcasid na si Nate.

Gaganap si Regine bilang si Sandawa sa bagong telefantasya na talaga naman ginastusan at ginamitan ng malabagong technologiya kaya nagmistulang parang totooo kapag sila ay lumilipad na may mga pakpak.

Dahil sa madalas na malayo ang kanilang location sa taping ay late na siyang nakauuwi ng bahay.

“Nasanay na kasi si Nate (anak nila ni Ogie) na maaga akong umuuwi kasi mabilis lang ang trabaho ko sa Full House Tonight. Eh, nag-last taping day na kami for Full House Tonight kaya itong Mulawin Vs Ravena na ang abala ko.

“Gustuhim ko mang isama si Nate sa location taping namin, masyado kasing malayo at baka mapagod lang ‘yung bagets.

“Hindi ko rin siya pwedeng isama sa studio shoot naming kasi may mga lupa-lupa doon. Eh, may hika si Nate. Baka atakihin kapag malanghap niya ‘yung dust sa studio. Kaya bahay lang muna siya at hinihintay niya ako.

“Eh, minsan late na ako nakauwi at tulog na siya. Nami-miss ko lang siya kapag nasa work ako. Kaya any chance I have na makasama siya kapag libre ako, tinotodo ko kasi nasa-sad ako din daw siya kapag wala kami ni Ogie,” say pa ni Regine.

Noong nakaraang Mother’s Day, nag-post si Regine sa kanyang Instagram ng isang mensahe para kay Nate.

“My greatest gift I’m not sure if I’m a good or bad mom. Most of the time I’m second guessing myself if I’m doing the right thing. Like you I’m also still learning.

“But one thing I’m very sure of I LOVE YOU. Mamahalin kita kahit mahirap ka na mahalin. Mamahalin kita kasi may iba ka ng mahal. Higit sa lahat mamahalin kita…kahit ako na lang mag-isa magmamahal sayo lalo pa kitang mamahalin. My Boo. I’m yours forever. I love you Mom.” TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

