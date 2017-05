Kobe Paras, iiwan na ang Creighton

LILISANIN na ni Kobe Paras ang Creighton University Bluejays.

Ginawa ni Paras ang nasabing anunsyo sa kanayng Twitter account.

Isang season lamang siya nanatili sa nasabing koponan.

Nagpasalamat naman din siya sa mga coach at maging sa fans ng Creighton sa pagtanggap sa kanya bilang bahagi ng koponan.

“You welcomed me into your world, into your thoughts & made me a better person… this is goodbye thank you coaches & Creighton bluejay Fans!” saad ni Paras sa naturang Twitter post. BOBBY TICZON

loading...