Kobe Paras tumalon sa California State University Northridge

LUMIPAT ulit si Kobe Paras sa California State University Northridge makalipas ang isang taong pananatili sa Creighton.

Ginawa ng 19-anyos na anak ng PBA great na si Benjie Paras ang pagkumpirma sa pamamagitan ng kanyang Twitter post.

Ayon sa nakababatang Paras, pumayag na siyang maging bahagi ng Matadors na lumalaban sa Big West Conference.

Kung maaalala, noong nakaraang taon ay nasa UCLA si Kobe at pagkatapos ay napunta sa Creighton pero naging limitado lamang ang kanyang mga naging laro sa Bluejays.

Nagtapos ang kanilang kampanya sa 25-10 sa Big East.

Sa naganap namang NCAA Tournament kamakailan, agad ding natanggal ang Bluejays nang hindi umubra sa Rhose Island.

Ang bago niyang team na Matadors ay nagtapos sa ika-anim na puwesto nitong season sa Big West na may 11-19 record.

“I am happy to say that I have verbally committed to play at Cal State University Northridge. Can’t wait to be back on the court playing,” saad nito. BOBBY TICZON

loading...