KUNG ‘DI PA KAYA, ‘WAG IPILIT

MALAKI ang pananagutan ni Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE kung isusubo niya ang mga Filipino ngayon at isasama sa giyera, kung sakali, laban sa China. At sana, huwag siyang magpasulsol sa mga “pilyo” na gusto siyang sukatin at tinatawag pa siya na duwag.

Katulad ng mala-ulol na impeachment case na isinulong ni Magdalo Partylist Cong. Gary Alejano, tama lang na maibasura kaagad iyon ng kanyang mga kasama sa Kongreso.

Sinimulan na ang RP – China Bilateral Talks. Maganda ang unang araw ng resulta na pinamunuan ni PH Ambassador to China CHITO STA. ROMANA. Dati siyang aktibistang estudyante noong Dekada 1970 na nagtungo sa China para mag-aral at magsuri pero dahil ibinagsak ang martial law, nanatili siya roon.

Nakapag-aral at naging foreign media practitioner sa China at sa huli ay nagturo sa unibersidad, ngayon, opisyal na sugo ng Pilipinas. Kinikilala siya ng mga opisyal ng China na may mataas na paggalang.

Kamakailan din ay nagsalita si Pang. RODY na nagkausap sila ni Chinese President Ling Ji Ping at sinabihan niya na sa Pilipinas ang West Philippine Sea pero ang sagot daw ni Pangulong Ping, “Handa kaming makidigma!”

Kaya tama sa estratehiya at pagkilos si Pang. DUTERTE sa pakikipagkaibigan muna sa China at maisulong ang interes ng bansa. Mula sa zero export ng anomang produkto noong nagdaang rehimen, ngayon, anomang produkto na gusto natin ibenta sa China ay tinatanggap na.

Iba pa riyan ang daan-daang bilyong dolyar na handog, pautang at magaan na bayarin sa pagtakbo ng panahon. Maliban pa ang mga pangako na tutulong ang China sa lahat ng uri ng imprastraktura lalo na sa Mindanao.

Of course, hindi lang nakasandal si MAYOR DIGONG sa China sa usapin ng pagbabago. Kasama ang Japan at posibleng pati Russia na bibisitahin niya sa huling linggo ng Mayo 2017. Handa rin ang Pangulo na buksan ang ugnayan sa iba pa na mga bansang gustong makipagkaibigan sa atin.

Matagal tayong nakasandal at binobola ng America pero nasaan na ba tayo? Maski ang dati nating kakayahan sa digmaan ay nawala na ang mahahalagang depensa-militar. Ayaw nila na maging makabago ang ating Sandatahang Lakas. Akala ko ba kakampi at kapatid natin sila?

Muli, sinasabi natin na tama ang hakbang ni Pang. Duterte. Buksan ang pintuan ng bansa sa pakikipagkaibigan dahil hindi natin kaya, wala tayong kakayahan sa digmaan – ngayon! BALETODO/ED VERZOLA

