Kung kailan pa nagka-edad, saka nagkaroon ng endorsement

IPAKUKULONG ni Sylvia Sanchez ang sariling anak kung sakaling magkaroon siya ng gaya nang karakter ni Arjo Atayde sa “Ang Probinsyano”. Gumanap kasi si Arjo na drug lord, kidnaper, kriminal bilang si Joaquin.

“Ako mismo ang magpapakulong sa anak ko. Hindi ko kukunsintihin ang kolokohan ng anak ko. At the end of the day, ako rin ang mamuroblema. Baka isang araw ako rin ang papatayin niya,” deklara niya nang makapanayam siya sa launching ng endorsement ni Sylvia na BeauteDerm.

So, kaya niyang tiisin ang anak niya pag ganoong kasama?

“Yes, kaya kong tiisin para sa ikabubuti ng anak ko, why not! Kasi, kung kukunsintihin ko ang katarantaduhan ng anak ko, ako rin ang mamuroblema later on,” pakli pa niya.

Anyway, pinaghandaan ni Sylvia ang pagiging BeauteDerm endorser niya dahil nagpaganda siya at nagpapayat para sa billboard niya.

Three months siyang nag-gym para kapani-paniwala siyang endorser.

“Nakahihiya naman sa may-ari ng BeauteDerm na si Rei (Ramos–Tan) na nagtiwala sa akin tapos mataba ako. At siyempre paano mabibili ang produkto kung hindi maganda ang endorser?,” sambit niya.

“Kailangan kasi hindi lang mukha ang makita ng tao, kailangan fresh kasi ikaw ang bagong mukha ng BeauteDerm, susunod din ang katawan. Aminin natin ang laki ko kasi sa mga pino-portray ko. ‘Pag nagi-gym ka, ‘yung skin mo, nagiging fresh, nagiging bata,” dugtong pa niya.

Nadiskubre ni Sylvia ang Beautederm soap sa London at nagulat siya na gawang Pinoy pala ito. Mabenta kasi sa abroad ang naturang produkto.

Sobrang saya rin ng aktres na sa edad niyang 46 at 27 years sa showbiz, ngayon lang nagkaroon ng endorsement

“Actually, hindi ako makapaniwala na at the age of 46 nakuha ko ito. Nu’ng kinausap ako ni Rei, sinabihan niya ako about pag-endorso nito, wala akong masabi, speechless, nakatawa lang po ako, lumulutang lang. Sabi ko nga, wala talaga sa edad ‘yun, basta pag ginusto ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Kaya panay ang pasalamat ko sa Itaas,” bulalas pa niya.

Pak!

-0o0-

Bilib ang dating Pangulo ng Kapisanan ng mga Artista ng Pelikulang Pilipino at Telebisyon (KAPPT) o Actors’ Guild na si Rez Cortez sa kakayahan ng bagong Presidente na si Imelda Papin. Very much qualified at may K daw si Imelda na maging lider kahit sinasabi ng mga bashers na hindi naman daw artista si Imedla kundi singer.

“Hindi nila alam na marami nang pelikulang nagawa si Imelda Papin,” pahayag ni Rez sa presscon ng kauna-unahang fundraising event ng pamumuno ni Imelda na “A Night With The Stars”.

“Yes, mas kilala siya bilang singer pero hindi naman ‘yun puwedeng pumigil sa kanya na tumakbo bilang Presidente ng Actors Guild kasi, ‘yun nga, artista rin si Imelda Papin. At ano ang advantage niya? Mayroon tayong fresh energy, fresh effort, fresh ideas at itutuloy pa rin niya ‘yung mga programang maganda para sa guild na nasimulan ko at nasimulan ng nakaraang Presidente.

“At isa pa, dahil sa pagpasok ni Imelda Papin bilang bagong Presidente ng Actors Guild, maraming artistang na-challenge kasi kinukuwestiyon nila bakit si Imelda Papin ang President (bakit kasi sila hindi sila ang nagsipagtakbo),” sambit pa niya.

Hinihingi rin ni Rez na instead na punahin at kuwestyunin ang pagiging Presidente ni Imelda ay magkaisa na lang dapat ang lahat ng artista para sa ikagaganda ng KAPPT at para suportahan si Imelda.

Ipinapakita naman ng Asia’s Sentimental Songstress ang pagiging aktibo niya dahil may fundraising concert ang KAPPT. Ito’y ang “A Night With The Stars” na gaganapin sa June 3, 2017 sa Sky Dome of SM North EDSA.

Mahigit sa 30 celebrities ang nag-volunteer na maging bahagi ng show gaya nina Jukebox King Victor Wood, Claire dela Fuente, Eva Eugenio, Marco Sison, Patricia Javier, Keanna Reeves, Darius Razon, Aileen Papin, Garry Cruz, LA Santos atbp. Sa unang pagkakataon ay maririnig din ang theme song ng Actors Guild na pinamagatang ‘Artista’.

Ayon kay Imelda, marami silang nakaplanong proyekto para sa guild tulad ng medical mission, Star Olympics na pamumunuan ni Robin Padilla and a Shoot Fest na lalahukan ng mga miyembro ng guild.

May plano rin silang magtayo ng Kooperatiba para sa mga taga-industriya at magbigay ng health-care assistance na pamumunuan din ni Robin.

Ang bagong pamunuan ng Actors Guild ay binubuo nina Amay Bisaya (VP Internal Affair), Ricardo Cepeda (VP External Affairs), Lynn Madrigal (Treasurer), Perry de Guzman (Secretary) at ang mga Board of Directors na sina Rez, Val Iglesias, Boy Roque, Roy Solo, Gerry Roman, Josie Tagle, Jhap Bahian, Jaime Cuales, Joel Ortega at si Jeffrey Santos na Chairman of the Board.

-0o0-

Naging kontrobersyal ang White Bird Entertainment Bar nu’ng magtrabaho roon ang actor na si Romano Vasquez at ngayon ay matagumpay na sa kanyang negosyo.

Galing din dito ang Best Actor awardee na ngayon na si Kristoffer King. Dito rin nagtrabaho ang isang guwapong member ng Magnificent 7 ng “That’s Entertainment” nu’ng mawala ang naturang show. Ngayon ay isa na siyang pulis. Habang nagtatrabaho siya noon sa Whitebird ay ipinagpatuloy naman niya noon ang pag-aaral.

Ilan lamang sila sa mga personalidad na successful na ngayon sa buhay.

Dumating kaya sila ngayong Linggo, May 28, 9:30 PM para sa pagdiriwang ng 17th anniversary ang White Bird Entertainment Bar na matatagpuan sa Roxas Blvd. (malapit sa Baclaran). Ang kanilang show ay pinamagatang “Remember My Name, White Bird!”.

Nakapaglalaway ang inihanda ng The Freshmen, The Juniors,The Clasics, The Extremely Hot Men para sa kanilang non stop all the way show.

Hindi rin mawawala ang mga paandar gaya ng Tequila Body Shots at ang “Shower Boyz In the Rain”.

***

For inquiries and reservation, please call, 09291282504, 09279074623, 8512088, 8512089. XPOSED/ROLDAN CASTRO

loading...