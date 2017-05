LENI ‘DI MAPAGKAKATIWALAAN

WALA nang nagulat sa lumabas na SWS survey report na bumagsak ang trust rating ni Leni Robredo sa 30 points nitong Marso 2017 mula sa 45 points noong Disyembre 2016.

Sa huling survey, may 55 na labis na nagtitiwala kay Robredo subalit 25 naman ang wala o maliit ang nagtitiwala sa kanya.

Bunga ‘yan ng “video scandal” ni Robredo kung saan distorted at exaggerated ang mga stats o rekord sa pagkamatay ng mga illegal drug dealer na ipinagtatanggol niya.

Sa halip na mapabagsak niya ang popularidad ni Manong Digong ay lalong naging patok sa taumbayan ang Pangulo.

Siya tuloy ang nalaglag at maraming nabuwisit sa kangangakngak niya ng human rights.

Mas matimbang sa kanya ang human rights ng mga kilabot na kriminal.

Ibig-sabihin lamang na maraming hindi na naniniwala sa mga kasinungalingan at mga tsimis na ipinakalat pa nitong Vice President kuno sa international stage.

Walang pinag-iba sa isang pokengkeng na ipinangangalandakan ang kanyang mga fake boob sa lansangan!

She defied and betrayed what little public trust she had for herself!

Malinaw na marami nang kumukwestiyon sa kanyang kredibilidad, unang-una’y wala nga siyang matibay na mandato mula sa sambayanan.

Wala naman akong personal na galit kay Robredo na isang lingkod-bayan.

Ang hindi ko gusto ay ang pagpayag niyang pagamit sa corrupt and unscrupulous yellow oligarchy.

Kaya walang nagulat sa bagsak na trust rating nitong puppet na si VP Robredo na sunod-sunuran sa mga LP trapo at oligarko.

Isipin na lang kung maging Pangulo ‘yang dummy VP na hindi mapagkakatiwalaan!!! DEADSHOT/ERWIN TULFO

