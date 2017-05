Liza, sasabak sa Miss Universe at gaganap na Darna!

ANG lakas talaga ng charisma ni Liza Soberaro kahit kapwa niya artista ay napahahanga sa kanyang ganda. Latest na humanga sa ganda ni Liza ay si Zsa Zsa Padilla.

Nag-post si Zsa Zsa ng kanyang karanasan kay Liza habang kaeksena niya ito sa isang proyekto.

Katunayan ay ipinost pa ni Zsa Zsa ang larawan nilang dalawa ni Liza na kuha sa taping ng episode ng MMK sa ABS-CBN. Ang naturang episode ay tatalakay sa buhay ni Miss Universe Pia Wurtzbach na gagampanan ni Liza.

Ayon Zsa Zsa, hindi raw siya makapag-concentrate sa eksena nila ni Liza kapag nakatutok ang mata niya sa young actress. Agaw-pansin daw sa concentration niya ang kagandahan ni Liza.

“My first time to act with this pretty lady! I must admit it was hard focusing on my lines while looking at her beautiful face.

“Who knew such beauty could be distracting. But she`s such an amazing actor and pretty soon, I felt like I was talking to my very own daughter.

“Please watch out for MMK, soon featuring the life story if Pia Wurtzbach,” say pa ni Miss Zsa Zsa.

Samantalang kung pagbabasehan ang isinulat ni Ricky Lo sa kanyang broadsheet column na lumabas kamakalawa sa Philippine Star ay kasalukuyang sumasailalim na raw si Liza ngayon sa intense training ayon na rin sa kanyang VPDA (very deep penetration agent).

Sa IG page ni Liza ay wala pa itong recation sa pagganap niya bilang bagong Darna.

Pero sa comment section ng kanyang mga post ay dagsa na ang bumabati sa kanya ng mga followers at sumisigaw ng Darna!

Well, abangan na lang natin ang announcement ng mga ABS-CBN 2, sa gaganap na bagong Darna.

Sa totoo lang, sina Anne Curtiz at Liza Soberano lang naman talaga ang karapat-dapat na maging bagong Darna.

***

Excited na si Robin Padilla sa kanyang magiging apo kina Kylie Padilla at Queenie na nakatakdang manganak pareho.

Ngayon pa lang ay ini-imagine na ni Robin na sabay niyang kakargahin ang dalawang apo.

Tuwang-tuwa si Robin dahil para na raw silang nagkaroon ng anak na kambal sa pamilya sa magkasabay na isisilang nina Kylie at Queenie.

Proud si Robin at least hindi pa siya uugud-ugod at magagawa pa niyang kargahin at makalaro ang kanyang mga apo. Pwede pa rin niyang turuan ng karate ang kanyang apo tulad ng ginagawa niya noon sa kanyang mga anak.

Nagpapasalamat si Robin sa asawang si Mariel Rodriquez na inaalalayan nito si Kylie sa pagbubuntis. Mula umaga hanggang gabi ay magkausap daw sina Mariel at Kylie.

Kaya kalmado at hindi nag-aalala si Robin na kahit wala ang mama ni Kylie na si Liezl na nasa Australia ay nandiyan lagi si Mariel para alamin ang kalagayan ni Kylie.

Kapag usaping nanay at pag-aalaga sa baby ay maaasahan daw ang misis niyang si Mariel, tulad ng ginagawa nitong pag-aalaga sa kanilang anak na si Isabella. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

