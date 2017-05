Marian sobrang saya sa yakap ng ama sa Spain!

NAKARATING na sa Spain ang pamilya ni Dingdong Dantes at sa post nga ni Marian Rivera sa kanyang Instagram, nakita ang pagkikita nila ng kanyang ama.

Say niya, “Mi, Papa”

Bakas sa mukha ni Marian ang sobrang kasiyahan at miss na miss niya ang kaniyang Espanyol na ama. Huling nagkita silang mag-ama ay noong ikasal siya kay Dingdong.

Ngayon ay magkikita na rin sa kauna-unahang pagkakataon ang mag-lolo. At natural na masaya ang lolo nang makita ang kanyang apong si Maria Letizia na bibong-bibo na ngayon.

Hindi kami magugulat kung magbalak magbakasyon ang papa ni Marian sa ating bansa para sila makita at makapiling muli ang apo na si Zia.

Sinulit ng mag-asawang Dong at Marian ang bakasyon sa Spain dahil pagkabalik nila ay tutok na agad sila sa kani-kanilang project sa GMA 7.

Paglilinaw ng miyembro nang Executive Committee ng MMFF 2017 na sina Noel Ferrer, Rolando Tolentino at director na si Mel Chionglo na walang katotohanan ang kumalat na balita na apat na mainstream movies at apat na indie movies ang pipiliin na official entries sa Metro Manila Film Festival 2017.

Ayon sa MMFF ExeCom, walang mainstream o indie movie dahil para sa kanila na lahat ng pelikula ay pelikula kaya hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon.

Pero tumanggi ang MMFF ExeCom na sabihin ang mga pangalan ng magiging miyembro ng Selection Committee para maiwasan raw ang pressure mula sa kanilang mga kakilala at kaibigan.

Napahalaga ng role ng Selection Committee dahil sila ang pipili ng mga pelikula na karapat-dapat na mapasama saw along magiging official entries sa darating na MMFF 2017.

Itinakda sa October 3 – October 16, ang deliberation ng mga miyembro ng Selection Committee.

Sa October 2, ang deadline ng submission ng finished film entries at dito pipiliin ang mapalad na walong pelikula na magiging entries sa taunang festival ng bansa.

Mula sa December 20 – 22 ang screening ng Board of Jurors sa walong official entries at sa December 23 magaganap ang Parade of Stars at sa December 27 naman magaganap ang Gabi ng Parangal ng MMFF na magsisimulang mapanood sa mga sinehan sa December 25 – January 7, 2018.

Goodluck sa mga mapipiling walong pelikula at sana, this time ay maging maganda na ang kalabasan ng mga mapipili at hindi na mangyari ang nangyari last year na puro indie movies ang nakapasa kaya dinagsa tuloy ng batikos.

Sana nga ay totoo ang naglabasan na kumita sa takilya ang Tagalog movie na nagsimulang ipalabas sa mga sinehan, lalo na ‘yung pang-Mother’s Day movie.

Nang mapadaan kasi kami sa Fishermall ay tig-isang sinehan at magkasama pa palabas roon ang dalawang Tagalog movies.

In short ay hati pa sila ng oras sa iisang sinehan, kaya sana nga ay totoo ang naglabasan na kumita sa takilya ang mga ito. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

