Mas may pangil na cyber security, isinusulong

INATASAN ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II ang National Bureau of Investigation (NBI) para mas lalo pang palakasin ang cyber security measures nito sa gitna ng global ransomware attack sa mga nakalipas na araw.

Maging ang Office of Cybercrime ng Department of Justice (DOJ) ay nakatanggap na rin ng kaparehas na kautusan mula kay Aguirre.

“Let’s do what we can to monitor and step up our cyber security measures to prevent or at least minimize the adverse effects of the ‘Ransomware’ attacks on our system,” bahagi ng statement ng kalihim.

Nauna nang nagbabala ang Department of Information and Communications Technology (DICT) sa mga Filipino kaugnay ng ransomware attack.

Nabatid na ilang bansa na ang apekatado ng ransomware attack, kabilang na ang health system ng Britain, interior ministry ng Russia, Spanish telecommunications giant Telefonica, at US courier firm FedEx. BOBBY TICZON

