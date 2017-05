May pinagdaraanan talaga si Sharon!

KAILAN kaya tatapusin ni Sharon Cuneta ang misteryoso nyang pagsugod sa Amerika nang mag-isa lang at patuloy na pananatili niya run?

Paminsan-minsan ay nagpu-post naman siya sa Instagram nya ng mga litrato nya sa Amerika, kaya alam natin dito sa Pilipinas na okey at ligtas naman siya run.

Habang sinusulat namin ito, ang pinakahuling natunghayan naming posting nya ay ang pakikipagkita nya sa pamangkin nyang lalake na anak ng nakatatanda nyang kapatid na kung tawagin nya ay Kuya Chet o simpleng Chet lang.

May nagbalita rin sa social media na sumama ang megastar sa isang house-hunting tour (pag-i-inspect ng mga bahay na ibinebenta).

Parang malalaking bahay ang pinapatingnan ng ahente. Pampamilya. Di pang-isahan o pandalawahan.

Ang implikasyon nun ay parang may balak ang megastar na ilikas dun ang pamilya nya.

Kasama kaya ang mister nyang si Senator Francis Kiko Pangilinan?

May mga paskil (posting on social media) kasi ngayon na marriage on the rocks na ang relasyon ng mag-asawa, at yon ang dahilan ng mistulang pagpuga ni Sharon sa preso at mistulang pagtatago sa Amerika.

Actually, kapuna-punang parang iwas na iwas si Sharon na bumanggit sa mga paskil nya ng ano mang may kinalaman sa kanila ni Sen. Pangilinan at sa mga anak nila.

Dati-rati, paminsan-minsan ay nagpu-post pa siya ng mga litrato nila ng ampon nilang batang lalake (na bale pinakabata nilang anak).

At dati-rati rin ay tuwing pupunta siya sa ibang bansa, lagi nyang kasama ang dalawang anak nilang babae (yon ay nung panahong di pa dumarating sa buhay nila ang anak nilang lalake).

Hindi na isinasama si KC Concepcion dahil malaki na ito at matagal nang nabubuhay at namamahay independently.

(And in case nakalimutan n’yo na, si KC ay legally adopted ni Sen. Pangilinan bilang anak din n’ya).

Si KC man ay umiiwas magbigay ng public statement tungkol sa kalagayan ng relasyon ng kanyang ina at adoptive father.

Ang inilabas n’ya kamakailan sa kanyang Instagram ay litrato n’ya na kasama si Sen. Pangilinan, para nga siguro ipamadama sa madla na okey naman ang second husband ng kanyang ina.

Maaaring ang isang dahilan ni KC sa di pagsasalita tungkol sa pagso-solo flight sa US ng kanyang ina ay para di siya mapagbintangang nakikialam siya sa buhay ng kanyang ina samantalang siya ay parang ayaw na ayaw ding pakialaman nito ang ano mang aspeto ng buhay n’ya.

Si Sen. Pangilinan ang hinihintay ng madla na magpahayag tungkol sa misteryosong pag-alis ng misis n’ya.

Nag-react naman siya sa naglabasang litrato n’ya at ni Sen. Risa Hontiveros na niretoke para magmukha silang nagho-holding hands.

Parang wala naman siyang ginawang pahayag kundi basta inilabas lang n’ya sa Facebook page n’ya ang mga orihinal na litrato nila, kung saan may mga kasama naman sila, at malinaw na may espasyo sa pagitan nila ng butihing senadora. Ang senadora man ay hindi nag-react sa naglabasang niretokeng larawan.

Mabuti naman at nagpapakadisente ang lahat ng major personalities na posibleng naaapektohan ng misteryosang aksyon ni Sharon.

May kontrata si Sharon sa ABS-CBN at sa Cinemalaya bilang producer-actress para sa pelikulang nagkataon namang ang titulo ay Pamilyang Di Lumuluha.

Parang wala namang lumuluha sa pamilya ni Sharon sa bigla n’yang pag-alis.

Walang pahayag ang Cinemalaya atang Cultural Center of the Philippines, pati na ang direktor ng pelikula na si Mes de Guzman kung naaapektohan ba ang iskedyul nila ng biglang pangingibang bansa ng megastar.

Personally ay alam naming nagpa-audition ang direktor para mabuo n’ya ang cast ng pelikula. Nabasa namin ang announcement sa Facebook tungkol sa audition.

Matalino, talented, well-skilled, at napakadisenteng tao ni Sharon. Saka parang nagbabasa siya ng spiritual books na gaya nung kay Neale Donald Walsch.

Idinadalangin namin na ano man ang maging mga pasya ni Sharon bilang resulta ng pamamalagi n’ya sa US, maka- bubuti yon sa spiritual growth n’ya at positibo ring makakaimpluwensya rin sa career n’ya.

Okey lang din kung magpasya siyang magbago ng career, manatili sa US, o humanap ng ibang mahinahon at maginhawang bansang paninirahan, kasama o hindi ang kanyang pamilya. SHOWBYTES /DANNY VIBAS

