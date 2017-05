Mega, nangangarag sa unang Cinemalaya

FIRST time kung sakali para sa Megastar na si Sharon Cuneta na tapusin ang isang pelikula sa loob lamang ng tatlong buwan.

Nagkaroon kasi ng bulilyaso sa schedule ni Shawie at nagkaroon ng conflict sa kanyang natanguan nang commitments kaya late nang nagsimula ang kanyang Cinemalaya movie.

Kaugnay pa nito, nasangkot sa iba’t-ibang kontrobersya ang Megastar dahil sa hindi natuloy na proyekto nila ng estranged husband na si Gabby Concepcion kasama na ang umano’y naging ’emote’ nito sa social media na purita mirasol na siya at tila may pinagdadaanan sila ng hubby niyang si Senador Kiko.

Anyway, nakapagsimula na ng kanyang kauna-unahang Cinemalaya movie si Sharon. Nag-shooting na siya ng “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha” ni Mes de Guzman.

Definitely, dahil indie ito hindi magiging isyu ang talent fee dahil siya mismo ang co-producer ng pelikula.

Ngayon naman, nahaharap sa challenge si Shawie kung matatapos ang pelikula sa loob ng tatlong buwan.

Sa Agosto na kasi ipapalabas ang kanyang unang pelikula sa Cinemalaya kaya nangangarap na rin siya sa oras.

Si Shawie ang latest addition sa mga mainstream at award-winning actresses na join na sa Cinemalaya kasama sina Vilma Santos, Nora Aunor at Judy Ann Santos.

Kailan naman gagawa ang Diamond Star na si Maricel Soriano na kakontemporaryo ni Sharon ng kanyang first Cinemalaya movie?

DENNIS TRILLO, BIGLANG NA-MISS SINA ANGEL AT CHARD

Kahit siya na lang ang na-retain sa major cast ng sequel ng “Mulawin” na “Mulawin at Ravena”, happy si Dennis Trillo na muli siyang lilipad at mailalabas ang matagal niyang itinagong pakpak sa pag-ere ng nasabing fantaserye.

Wala na kasi sina Richard Gutierrez at Angel Locsin na nakasama niya sa original dahil nasa ibang network na ang mga ito.

“Hindi naman sa ipinagmamalaki. Kasi, since Mulawin, marami na rin kaming pinagdaanan nina Chard at Angel, sa journey namin at sa aming mga career,” pambungad niya. “Kung nasa ibang network man sila, nirerespeto ko sila dahil choice nila iyon,” pahabol niya.

Hindi naman itinago ni Dennis ang kahit papaano’y pagka-miss niya sa dalawa na nakasama niya sa original na fantaserye.

“Bigla kasing nag-flashback sa akin iyong mga ginagawa namin noon. That was 13 years ago. Mga 20s pa lang ako at totoy pa ako noon. Bata pa iyong mga characters namin noon. So, kahit papaano, nostalgic siya,” paliwanag niya. “Tapos, kasama na namin ay ibang henerasyon na ng mga kabataan,” dugtong niya.

Kung noon, katriyanggulo siya sa kuwento nina Alwina at Aguiluz sa unang aklat, may kakaibang twist na ito sa sequel.

“Napakaimportante ng role ni Gabriel sa teleserye. Nakatutuwa na nakagawa sila ng kwento na nakare-relate pa rin iyong mga viewers ng Mulawin. Proud ako na ang mga directors naming sina Direk Dom (Zapata) at Direk Don (Michael Perez) ay mga visionaries. Perfect iyong combination nila para maikuwento nila iyong tungkol sa Mulawin at Ravena na bukod sa may additional characters ay may bago nang twists,” bida niya.

Tulad ng pag-evolve niya bilang artista, may 360 degree turn din raw ang kanyang karakter.

“Dito sa sequel, kasabay rin ng evolution ang maturity ng bawat character. Makikita rito kung paano naging Hari ng Halconia si Gabriel at nagkaroon ng anak,” hirit niya.

Hindi naman ikinaila ni Dennis na nakakaramdam siya ng pressure sa muling pagbabalik ng nasabing fantaserye.

“Nakaka-pressure talaga kasi 13 years ago, ang “Mulawin” ay isa sa mga phenomenal shows sa GMA kung saan nag-number one ang Kapuso at naging sunod-sunod ang kanilang mga shows. Naging benchmark din siya ng mga fanstaserye ng GMA. So, it’s a tough act to follow,” ani Dennis.

Clueless naman si Dennis kung magkakaroon ng special participation ang character ni Richard na Aguiluz sa sequel nito.

“Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung magkakaroon. Ang alam ko, namatay na iyong character ni Aguiluz,” pakli niya.

Nabalitaang may special participation sina Angel Locsin at Richard Gutierrez na “La Luna Sangre” na posibleng itapat sa kanilang programa ng kabilang network, pero hindi nag-aalala rito si Dennis.

“Kami naman nina Chard at Angel, walang kumpetisyon sa amin. Happy kami na nakapagpapasaya kami ng mga tao sa pamamagitan ng mga shows namin. Hindi ko rin alam kung magtatapat nga ang mga programa namin dahil ang nabalitaan ko, special participation sila roon sa show, so walang ganoon,” pagwawakas niya.

Maligaya rin si Dennis dahil mas okey na ang kanilang relasyon ngayon ni Jennylyn Mercado kumpara noon lalo pa’t hindi na sila naiilang na ipakilala ang bawat isa sa mga partido nila.

Nag-enjoy rin si Dennis sa bonding moments nila ng biological father ni Jen nang magbakasyon sila sa Korea kamakailan.

