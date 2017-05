MGA BAR-RESTO SA SAN LEONARDO, MATIBAY PA RIN

NAPAKALAKAS talaga ng loob nitong mga Bar Resto owner dahil kahit ilang beses na nating pinupuna sa espasyong ito ay patuloy pa rin nilang kinakaladkad sa putikan ang mga walang malay na menor-de-edad na kababaihan, kasabwat ang ilang tiwaling pulis gaya nitong si San Leonardo Chief of Police Insp. Rannie Casilla sa San Leonardo, Nueva Ecija.

Kaya ngayon ay tawagan natin ng pansin itong si Sen. Risa Hontiveros para paimbestigahan ang pinaggagagawa ng mga resto bar owner sa mga minor na kababaihan sa San Leonardo at kasabwat umano ang hepe rito.

Heto ang sumbong.

Sir Johnny, gud am po.

Mukha talagang matibay ang mga resto bar dito sa San Leonardo, Nueva Ecija dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin po na nag-o-operate ang mga ito ng makamundong pagkaladkad sa putikan ng mga kababaihan na pawang mga menor- de-edad sa mga nasabing resto bar dito sa San Leonardo.

Ganoon pa rin ang mga operasyon nila at pinagtatawanan lang ‘yung pinasasabog nating mga kamunduhan na ginagawa nila at wala raw silang pakialam kung anoman ang mga lumalabas sa diyaryo.

Pati na ‘yung mga babaeng menor-de-edad ay lumalakas na rin ang loob ng mga ito na ikalakal ang kanilang sarili.

Sa kagustuhan nilang kumita kahit maging mga pokpok sila ay dedma lamang sila. Isa pa, may nagsasabi, idol, na magsasawa ka rin daw na bumanat sa kanila at nagpapataas ka lang daw ng presyo kaya mo sila binabanatan.

Sana, idol Johnny, ‘wag kang magsasawa kahit paminsan-minsan ay mailathala ninyo ang mga kawalanghiyaan ng mga may-ari ng beerhouse rito sa San Leonardo, Nueva Ecija na kung saan ay patuloy nilang niyuyurakan ang mga puri ng mga minor.

MALAKI ANG LINGGUHANG PAYOLA

Patuloy pa rin ang operasyon ng pwesto pijo ng color game nitong si Aling Emma I. sa Mangaldan at Calasiao, Pangasinan at hindi pa rin daw inaaksyunan nina Calasiao Chief of Police Supt. Jeff Bangid at Mangaldan Chief of Police Supt. Charlie Umayam.

Ang balita ko, hindi ko lang alam kung totoo ito, malaki ang natatanggap na lingguhang payola ng dalawang hepe na ito kay Aling Emma I.

Kung totoo man ito, dapat imbestigahan ito ni PD.

oOo

Anomang puna o reklamo i-text sa 09189274764, 09266719269 o i-email sa juandesabog@yahoo.com. JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA

