Mga kongresista suportado ang Martial law

KINONDENA ng mga kongresista ang naganap na pagkubkob ng Maute Group sa Marawi City.

Kasabay nito ay agad nagpahayag ang mga mambabatas ng pagsuporta sa deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Martial law sa buong Mindanao.

Sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez, lubos ang kanyang suporta sa deklarasyon ng Martial dahil matagal nang problema ang mga terorista.

Pagkakataon na aniya ito upang sugpuin ng gobyerno ang mga bandido.

“Well tama lang ‘yung ginawa ng ating Presidente sa aking pananaw bilang isang taga-Mindanao ay talagang merong kaguluhan na nangyayari doon at ito’y matagal nang dinudusa nung ating bayan. Kaya siguro kailangan na ng talagang desisyon na nararapat i-address itong problemang ito. At base naman sa ating Saligang Batas ang ating Presidente ay binibigyan ng karapatan o kapangyarihan para magdeklara ng Martial law sa kung anong bahagi ng ating bansa, if not sa buong bansa,” ani Alvarez.

Bagama’t hindi taga-Mindanao, agad na kinondena ni Quezon City Rep. Alfred Vargas ang pag-atake ng Maute group na sinasabing alyado na ng ISIS.

“I am one with the people in condemning in the highest possible term the terror attack perpetuated by members of Maute group who allied themselves with ISIS terrorist group,” ani Vargas na nagsabing ang kalaban ay terorista at hindi lahat ng Muslim.

Makabubuti aniya kung magiging kalmado ang publiko dahil ang paglalahat sa mga Muslim ay isang paglabag sa saligang batas.

“The enemies here are the terrorists and not Muslims. These appalling acts are a complete violation of Islamic laws and norms, and the perpetrators are not representative of Muslim people or the religion of Islam.”

Maging ang minorya sa Kamara ay suportado ang deklarasyon ng martial law.

Nagpulong ang lahat ng mambabatas mula sa Mindanao at buo ang naging suporta nina Davao City Rep. Karlo Alexie Nograles at kapatid na PBA Party-list Rep. Koko Nograles, Sulu Rep. Munir Arbison at Surigao del Norte Rep. Ace Robert Barbers.

Ani Arbison, isang wake-up call sa gobyerno ang naganap na pag-atake sa Marawi City para pulbusuin na nang tuluyan ang Abu Sayyaf at Maute group.

Nais din nitong masiyasat ang mga lokal na opisyal sa Sulu na posibleng nagkakanlong sa mga bandidong grupo gaya ng Maute at Abu Sayyaf. MELIZA MALUNTAG

