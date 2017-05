Mga pagbabago kay Toni Gonzaga, napuna ni Piolo Pascual!

EXCITED si Piolo Pascual sa follow-up movie nila ni Toni Gonzaga after their highly successful movie Starting Over Again.

Single pa noon si Toni at ngayon ay may asawa’t anak na ito.

“She matured a lot as an actress, she has more calmness in her way of acting at kitang-kita mo ang pagiging nanay niya, like nung sumabit ako sa Jones bridge…

“Akala niya sa studio gagawin, she didn’t think twice, she said yes to the harness.

“So she was suspending under the bridge, she’s gonna jump off the bridge.

“Nakatutuwa kasi she’s such a trooper, she’ll do anything para mapaganda ang eksena at magawa ng maganda.”

Ang follow up movie nila ay tunay namang naiiba at sobrang mahirap gawin.

“Pero sobrang happy ako. I feel blessed to be working with Tin again and Direk Joyce Bernal,” he poured his heart out. “Sobrang tutok kami sa character, sobra kaming tutok sa story.

“We’re shooting it chronologically so ang ganda ng proseso.”

Ayaw naman niyang i-compare ang kanilang latest movie doon sa nauna.

“Ayoko, e, you don’t wanna live in fear, you don’t wanna live knowing na mayroon kang sinusundan,” he casually remarked. “It’s just a blessing to work again together, it’s really the experience.

Apart from this, he has another project with Dreamscape.

“I’m meeting with Dreamscape anytime soon; naayos, pino-polish pa nila yung istorya,” he said. “I think tatapusin ko muna yung pelikula.”

Kim and Gerald finally reunite!

More viewers tuned in to the much-awaited reunion of Bianca (Kim Chiu) and Gabriel (Gerald Anderson) in Kapamilya series “Ikaw Lang ang Iibigin” as the show scored high in national TV ratings and brought kilig to Kimerald fans.

The series starring Kim Chiu and Gerald Anderson scored a national TV rating of 15.7%, compared to its rival program that only got 10.4%. The episode was also a trending topic on social media as the show’s official hashtag, #ILAIMulingPagkikita garnered thousands of tweets on Twitter.

Netizens also shared their praises for the program through their tweets, showing love and support for Kimerald.

“Gabriel and Bianca’s reunion is the best episode of ‘Ikaw Lang ang Iibigin.’ So much kilig and Bianca’s character is lovable,” said @its_me_ellen.

Long-time Kimerald fan @giveawayboyya also felt giddy about the much-awaited episode. “I watched #ILAIMulingPagkikita earlier and I swear my feels came back after I saw KimErald together,” the Twitter user shared.

@jadinexmoments, on the other hand, praised Jake Cuenca’s portrayal as the antagonist of the story. “Jake is such a great antagonist I swear! He is irritating,” she said.

Meanwhile, as Bianca and Gabriel finally crossed paths, their friendship will once again be put to test as Carlos (Jake Cuenca) tries to separate them.

Will Bianca and Gabriel’s friendship continue to blossom? Will Carlos succeed in keeping them apart?

Don’t miss the series that will show how people can fight for their love and their dreams, “Ikaw Lang ang Iibigin,” on ABS-CBN and ABS-CBN HD (Sky Cable ch 167).

Strict disciplinarian si Sylvia Sanchez!

Hindi pala nakaligtas sa paraan ng pagdidisiplina ni Sylvia Sanchez ang mga anak niyang sina Ria at Arjo Atayde.

Nakatikim sila ng pagluhod sa monggo sa tuwing sila’y mag-aaway which was very often since one year lang yata ang gap ng dalawa.

“Kinuha ko sila sa magandang usapan,” Sylvia averred. “Masinsinang usapan e di pa rin sumusunod kaya napaluhod ko na ng asin at monggo!

“Titigas ng ulo, e. Away nang away, walang tigil. Pinag-face the wall ko, walang nangyari.”

Ang pagpapaluhod sa monggo ay nakuha niya sa kanyang ina who would do the same thing to her children when Sylvia was very young.

“E, alam ko, doon sila titino kasi doon ako napatino ng mama ko,” she continued. “Nag-work naman. Tumino sila.”

Maraming beses raw niyang ginawa ito kina Arjo at Ria pero many years after that, napag-alaman niyang the moment she would leave the

room, the two would relax.

They would only resume kneeling on monggo seeds when they would hear their mom coming.

That kind of discipline she doesn’t employ anymore these days for Gela and Xavi are such good kids.

“Si Gela and Xavi, seven years pagitan. Kaya baby nila si Gela at ngayon, baby si Xavi ng lahat.”

Tinutulungan pa raw siyang dumisiplina nina Arjo at Ria sa kanilang mga nakababatang kapatid.

“Sila na mismo nagsasabi o nagdidisiplina sa mga kapatid nila,” she opined. “Pag di na nila kaya, susumbong na kay mommy yan! Hahaha!”

Pero feeling ba niya ang ganitong klase ng disiplina would work for other parents?

“Oo, basta bata pa sila, hindi yong matatanda na. May mga nawi-witness kasi ako.

“Ako, ganyan magdisiplina sa mga anak ko, so tinatanong nila ako, bakit gano’n ako magdisiplina.

“E, sila, kinakausap lang nila, pinagsasabihan.

“Ang resulta? Ayun, binabastos sila ng mga anak nila kasi di nila pinakita na dapat irespeto ka at ikaw ang magulang.

“Kasi noong bata sila, lagi nasusunod.

“Dapat sila pa rin ang susunod sa ‘yo pero puwede sila mag-reason out in a nice way, hindi yong babastusin ka.”

Pero kanya-kanyang paraan daw ng pagdidisiplina. What might work for you, might not work for other people.

“Opinion ko iyon, ha? To each his own tayo, bahala ka paano mo disiplinahin anak mo,” she averred. “Kung sa palagay mo, saan mag-work para sa mga anak mong pagdidisplina mo e di iyon ang gawin mo.

“Importante, ipakita mo sa kanila na ikaw pa rin ang magulang at importante lagi kayo meet halfway ng anak mo sa lahat ng bagay.

“Dapat may respeto anak mo sa ‘yo, hindi takot.”

Very well said!

Jennylyn Mercado to celebrate Mother’s Day and birthday without Mommy Lydia

Celebrating Mother’s Day without her adoptive mother Mommy Lydia is something that Jennylyn Mercado hasn’t gotten used to.

Since her death, she has been missing her awfully a lot.

“Namimiss ko siya every day… first mother’s day ko po na wala,” she seriously said a the pocket presscon of her new primetime soap

My Love from the Star.

She would be officially turning 30 this May 15 so they would have an early celebration.

Any birthday wish?

Good health since she’s working everyday for her soap and at the same time, playing mom to Jazz.

“Gusto ko lang talaga ano, hindi ako magkasakit. Pag nagkasakit ako, ako lang mag-isa, e. Yung parang ang hirap na hindi ako nakakalabas ng kuwarto, nasa ospital ako.

“So ang wish ko sana good health at saka continuous lang yung takbo ng career.”

On the other things, Jennylyn said that she is proud of her eight-year-old son who earned a medal during his recognition day last April 26. First time raw niyang maglagay ng medal sa kanyang anak.

“Alam naman natin yung condition niya. Nakatutuwa na umaakyat ka sa stage…nandun na ako, nagsasabit na ako ng medal.

“Dati tinitignan ko lang yung (ibang nanay)…ako yung nakaka-experience nun sa nanay ko.

“‘Tapos ngayon ako naman yung aakyat sa stage, ‘Ay, ganito pala yung feeling!'”

Bilang isang ina, time management daw talaga ang palagi niyang problema.

“Para sa akin siguro yung time lang talaga. Yun lang pero sa pagpapalaki or sa kung paano ko hina-handle si Jazzy, wala naman akong problema kasi napakabait na bata.”

Happy rin si Jennylyn na ka-bonding na ng kanyang Lolo Noli Pineda ang kanyang anak.

Panatag na raw ang kanyang kalooban while taping dahil alam niyang aalagaan ng kanyang dad ang kanyang anak.

Talking through experience, she has been able to overcome her struggles as a single parent by maintaining a strong and positive at-

titude in life

Nangangailangan ng tulong!

Marami ang nagulat at nalungkot sa loob at labas ng showbizlandia nang mabalitaan nila ang nangyari sa Tinaguriang Darling of the Press at may-ari ng FaceAsia Talent Creator Agency na si Aniceto A. Novelo aka ‘Dong’ nang isugod ito sa FEU-Nicanor Reyes Medical Founda’on Center dahil sa kanyang karamdaman sa Cerebullar Hemmorhage.

Siya po ay naoperahan sa ulo dahil sa pagkakaroon ng tubig sa kanyang utak at Blood Clut. Naoperahan din si Dong sa kanyang lalamunan dahil tumigas ang kanyang plema at nahirapan siyang huminga kaya binutas ang kanyang leeg para rito i-suction upang siya ay maka-ginhawa sa kanyang paghinga.

“Kami po ay nakalabas ng hospital noong Abril 16, 2017 dahil hindi pa sapat ang aming pera at kami po ay nagka-utang dito sa hospital at hanggang ngayon ay hindi pa namin na babayaran,” sabi ng kapatid niyang si Ate Lourdes. “Ngunit nai-admit po ulit si Dong nung Abril 22, 2017 dahil siya ay nanghina at nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang baga at nagkaroon Pneumonia or H-Cap at ngayon po ay pinapalabas na ng hospital si Dong. Ngunit ang aming pamilya ay hirap na sa mga bayarin kaya po minabuti po naming humingi ng tulong sa mga naging talents ng FaceAsia Talents Creator at mga artistang natulungan din ng aking kapatid para po sa aming gastusin dito sa hospital at sa kanyang gamot,” dagdag pa ni Ate Lourdes.

Kaya para sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, maaari kayong tumawag sa Cp No 09556444226 at hanapin sina Ate Lourdes at Ronald Duka. Maraming salamat po. Sana ipagdasal nang lahat ang maagang paggaling ni Dong Novelo.

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I lov e you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.

loading...