Miguel, priority ni Bianca kapag nagpaligaw na

ISANG beach person ang Kapuso teen actress na si Bianca Umali at kung wala siyang trabaho, sinasamantala niya ang pagkakataon to spend her time with her family.

Sa kanyang post sa social media ng kanyang huling trip sa South, na-reveal ang kanyang sexy figure na umani ng papuri sa mga netizens.

Hindi lang daw pang-beauty queen ito dahil oozing with sexiness pa.

Pero nilinaw ni Bianca na hindi ito preparasyon para sa pagtanggap niya ng mga sexy roles or assignments. Bahagi lang daw ito ng bonding moments niya with her family.

“Hindi ko po gustong magpa-sexy. Hindi pa po ako legal. Wala pa po akong 18. Next year pa po ako mag-e-eighteen at hindi ko po nakikita ang sarili ko na magpapa-seksi,” paliwanag niya.

Naging usap-usapan din sa social media si Bianca noon dahil sa kanyang ‘no filter’ post na umani ng samu’t-saring batikos sa mga netizens.

Ito ay may kinalaman sa post niya kung saan in-encourage niya ang mga kababaihan na maging proud sa kanilang itsura na walang suot na makeup dahil para sa kanyang ‘natural is beautiful’.

May mga nagsabing ipokrita raw ang young actress dahil ito man ay gumagamit ng makeup para magmukhang maganda.

Ayon pa kay Bianca, hindi raw siya affected sa pamba-bash sa kanya dahil hindi niya intensyon na maka-offend.

“It was just a case of misunderstanding, kasi I was misunderstood. I just said that a lot of girls now cannot leave their homes without putting anything on their faces nowadays. For me kasi, natural is beautiful. I’m just trying to say that we must be proud at mahalin kung ano ang ibinigay sa atin ni God, nothing more, nothing less, and it’s my opinion in the same way that I respect other people’s opinions,” aniya.

Happy rin si Bianca dahil magkasama na naman sila ng ka-love team niyang si Miguel Tanfelix sa pinakabagong fantaserye ng GMA -7 na “Mulawin vs. Ravena”.

Ayon pa kay Bianca, ayaw pa niyang magpaligaw dahil wala pa siya sa tamang edad at priority niya ang career niya.

Sa pagtuntong niya sa March 2 sa susunod na taon, wala pa rin sa isip niyang tumanggap ng manliligaw.

“Pwede naman po akong magkaroon ng inspirasyon sa trabaho other than having a boyfriend tulad ng family ko at ng lola ko,” bulalas niya.

Hindi naman ikinaila ni Bianca na kung sakaling magdesisyon na siyang magpaligaw, nasa priority daw niya si Miguel.

“Siguro po, nasa priority siya. Kasi kami ni Miguel, matagal na ang aming pinagsamahan. Eight years na kami. Hindi na siya basta mabubuwag pa,” pagwawakas niya.

Dagdag pa ni Bianca, never daw niyang naiisip na maipapareha siya sa iba dahil mas preferred talaga niya si Miguel lalo pa’t may sarili na silang mga Biguel fans.

Papel ni Lawiswis na unang ginampanan sa original ni Sam Bumatay ang batang version at Denise Laurel ang adult counterpart ang role ni Bianca sa fantaseryeng “Mulawin vs. Ravena”.

