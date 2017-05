MISTERYO SA PATAYAN KAUGNAY NG MGA PULIS

SINO ang pumapatay sa mga pulis?

Ito ang isang katanungan makaraan ang sunod-sunod na pagpatay sa mga pulis sa iba’t ibang dako ng mahal kong Pinas.

Nitong nagdaang tatlong araw lamang, tatlong pulis ang pinatay: dalawa sa lungsod ng Maynila at isa sa Iloilo.

MALINAW

Ang pagpaslang sa pulis-Maynila na si SPO1 Randy Lebrilla ng MPD Drug Enforcement Team ay malinaw na kagagawan ng isang suspek sa droga.

Nakipagbarilan ang napatay ring suspek na si Codeng “Berdugo” Macabato nang magsagawa ang mga pulis na kasama si Lebrilla laban kay Macabato sa San Miguel, Manila nitong nagdaang mga araw.

Pinaniniwalaang ang San Miguel, lalo na ang Muslim compound, ay pinagtataguan ng mga sangkot sa droga batay na rin sa mga tip mismo ng mga residente sa lugar.

Sa San Miguel din natagpuan ang mga gamit sa paggawa ng bomba na katulad ng pinasabog sa dalawang beses sa Quiapo, Manila kamakailan na ikinamatay ng dalawa katao.

Kaya bantay-sarado ang mga pulis sa mga lugar na ito upang makontrol ang pambobomba at pagpalaganap ng droga.

ISA PA

Wala pa namang nakaaalam kung sino ang may kagagawan sa pagpatay naman kay PO2 Frederick Tolentino habang sakay ito ng isang kotse sa Tondo, Manila.

Basta ang napansin ng mga testigo ay dalawang riding-in-tandem ang nagkatulungan para matiyak ang kamatayan ni Tolentino.

Makaraan kasing paputukan si Tolentino ng isang RIT, sumunod namang nagpaputok pa rin kay Tolentino ang isa pang RIT.

Madaling-araw nang isagawa ang krimen.

TODAS SA PIYESTA

Pinabulagta naman ng mga bala sa mukha at katawan si SPO1 Sherwin Arondain sa Brgy. PD Monfort, Dumangas, Iloilo.

Tumakas ang ilang suspek sa krimen iba’t ibang direksyon makaraan ang pangyayari.

Taga-Anilao si Arondain at nakadestino sa New Lucena police station at nakipiyesta lang umano ito sa lugar na kanyang kinamatayan.

BLANGKO

Blangko pa ang pulisya sa mga dahilan kung bakit pinagpapatay sina Tolentino at Arondain.

Ang kaso nila ay pareho rin sa mga kaso ng iba pang pulis gaya yung kay Police Officer 1 Jorsan Marie Alafriz, sa Lope de Vega street Sta. Cruz, Manila nitong nakaraang Marso.

Basta ang alam ng mga mamamayan, eh, crusader si Alfriz laban sa droga at mayroon na itong naingusong sangkot sa droga.

Sana malaman din ng madla kung ano-ano ang mga nasa likod ng pagpatay nang sunod-sunod sa mga pulis.

‘Yun bang === pinapatay ng mga RIT.

Kung pinagbibintangan ang mga pulis bilang RIT sa pagpagpatay at isinasangkot ang mga ito sa tinatawag nilang extrajudicial killings, ano naman ang mga pagpatay sa mga pulis?

MAGANDANG BALITA

Magandang balita ang sinasabi ng National Capital Region Police Office na pinamumunuan ni General Oscar Albayalde ukol sa pagtitiktik nila ng kalawang sa kapulisan.

Nitong pinakahuling araw, mahigit sa 30 pulis umano ang kanilang sisibakin.

Pangunahing dahilan? Ayaw umanong sumailalim sa retraining ang mga ito kahit natagpuan silang kulang na kulang sa mga batayang kaalaman sa pulisya.

Marami rin ang dinirinig na kaso kaugnay ng droga. Kabilang dito ang pagtatanim-droga at pangingikil sa droga at iba pang dahilan.

Marami pa umanong kinahaharap na sumbong mula sa mga mamamayan at kapwa nila pulis at sinisilip na rin ng mga awtoridad kung dapat na masibak at makasuhan ang mga pulis na inirereklamo.

HINDI MISTERYO

Kung iisipin, may problema talaga ang pulisya at mismong sina Pangulong Digong at Heneral Bato ay bwisit na buwisit na sa nagaganap.

Kaya nga, ini-appoint na ni Pang. Digong si AFP chiel Ano para magkaroon ng disiplina militar ang pulisya habang mabilis namang disiplina ang gusto nang igawad ni He. Bato sa mga isinusumbong na iskalawag.

Alam na alam kahit ng mga mamamayan ang pagiging iskalawag ng maraming pulis. Ngunit naging matingkad na matingkad lang ang pagiging iskalwag ng mga ito nang dumating si Pangulong Digong.

Na-shock ang marami nang magkatotoo ang hinalang sangkot pala ang maraming heneral sa droga.

Karaniwan noon na hanggang korapsyon at pagiging matulis lang ang mga pulis.

Pero tumayo ang mga buhok at balahibo ng lahat nang isangkot na ang mga ito sa droga.

Kaya naman, hindi rin misteryo ang mga patayan sa kanilang hanay?

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o sa 09214303333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...