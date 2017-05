MOCHA MAS BUSILAK ANG KALOOBAN

‘DI mapakali ang mga trapos sa Liberal Party sa pagkahirang kay Binibining Mocha Uson bilang assistant secretary sa Presidential Communication Operations Office.

Ayon kay LP President Senator Kiko Pangilinan, ang dating sexy performer turned-blogger na si Uson ay masyadong bulgar sa kanyang pagmbabatikos sa LP partikular na kay LP Chairperson Leni Robredo.

Bakit, mas masahol pa ba ang blog ni Mocha sa kabastusan at katraydoran ni Robredo sa kanyang video scandal ukol sa anti-drugs war?

Masyado raw palengkera si Mocha, kulang na lang ng mga burgis na LP na walang-class ang bagong PCOO Asec for social media sa ilalim ni Sec. Martin Andanar.

Masyado raw malaki ang sasahurin nitong P100,000 a month samantalang isang kahig-isang tuka ang mga correspondents sa mainstream media.

Bakit, may nagawa ba kailanman ang LP trapos para sa kapakanan ng mga media practitioners?

With all due respect to these honourable men belonging to the LP, Mocha has served as a very strong voice of the Filipino masses.

Hindi siya burgis na nagkukuwang disente tulad nyo!

Pulos lang sila ngakngak!

Tell you what, Mocha may as well run for senator and give yellow traditional politicians and oligarchs a run for your filthy pork barrel.

Matagal na kayong nagpasasa!!!

‘Di gasinong mas mapagkakatiwalaang lingkod-bayan si Mocha.

Kasi mas busilak ang kanyang kalooban kaysa sa mga dupang na buwaya katulad ninyo!!! DEADSHOT/ERWIN TULFO

