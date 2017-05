MOCHA USON, MARIEL DE LEON, RACHEL PETERS

TATLONG sikat at magagandang Filipina ang naghahayag ng kanilang mga pananaw sa isa’t isa o ukol sa lipunan – sina Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson, Bb. Pilipinas-Universe Rachel Peters at Bb. Pilipinas-International Mariel de Leon.

Sina Uson at De Leon ay nagpapalitan ng maaanghang na salita habang si Peters ay gumitna nang malamig ang ulo.

KONTROBERSYA

Naging kontrobersyal si Uson nang makapasok ito bilang miyembro Movie and Television Review and Classification Board at nang maitalaga ito bilang Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary.

Bilang PCOO Assec, sentro ng kontrobersya ang kwalipikasyon nito at bilang isang miyembro ng MTRCB, sumentro ito sa pagkontra nito sa malalaswang palabas sa telebisyon o pelikula.

Naging malalim din ang pampulitikang buhay nito nang kumampi ito sa panig ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Mar Roxas sa Liberal Party noong halalang 2016.

Mocha Uson versus Jim Paredes na kakampi naman ni Roxas ang nakita ng bayan.

HINDI QUALIFIED

Para kay De Leon, ang dami umanong edukado, patas sa mga usapin, respetado, bakit si Mocha pa?

Hindi man nito sinasabi, alam ni De Leon na maraming pinagdaanang karanasan si Uson at kasama na rito ang pagiging sexy dancer at pagkakaroon ng mga pelikulang pang-adult lamang.

Hindi magandang halimbawa si Uson sa lipunan?

Hindi nakaangkla ang paghusga ni De Leon kay Uson sa edukasyon dahil tila nakalalamang si Uson sa pagiging graduate ng medical techonology sa University of Sto. Tomas at pag-abot sa second year sa kursong medisina sa parehong unibersidad.

OKS SA PALASYO

Taliwas sa paniniwala ni De Leon, malaki ang tiwala ng Palasyo na magagampanan ni Uson ang kanyang trabaho na tagatanggap ng mga puna at reklamo ng mga mamamayan ukol sa anomang bagay.

May 20-milyong follower (kritiko at tagasuporta) si Uson bilang isang blogger at pupwedeng pagmulan ito ng mga impormasyong kinakailangan ng pamahalaan sa paggawa ng mga desisyon at aksyon.

Sa simpleng salita naman, sinabi ni Pang. Digong na nakatulong at nagsakripisyo nang walang hiniling na kapalit si Uson noong panahon ng kampanya para sa eleksyong 2016.

KARANASAN AT PAGBABAGO

Ayon kay Uson, malaki na ang kanyang ipinagbago, lalo na nang mga panahong nasasangkot na ito sa halalan.

Naging seryoso ito sa mga seryosong usapin gaya ng laban para sa katarungan at laban sa krimen.

Pinatay ang kanyang amang huwes sa Pangasinan ng dalawang badigard ng mayor sa nasabing lalawigan ngunit hanggang ngayon, wala ni anomang aksyon ang mga kinauukulan.

Kinapitan naman ng kanser ang kanyang ina na isang doktora at isa ito sa mga dahilan para maghubad para sa pondo laban sa kanser.

Sa rami ng karanasan ni Mariel sa ika-34 niyang taon, marami na itong pinaghuhugutan ng mga kaisipan at patutunguhan.

Maaaring maraming kanin pa ang uubusin ni Mariel bago nito maintindihan si Mocha.

Isang tanong: pagtuntong kaya ni Mariel sa ika-34 taon nito, maging sino naman kaya siya?

COOL LANG

Sa pagitan nina Mocha at Mariel, cool lang si Rachel.

Sabi ni Rachel, bigyan si Uson ng pagkakataon (na patunayan ang kanyang sarili).

Magandang posisyon ito na palatandaan ng pagkakaroon ng pagiging patas.

Para sa atin naman, hayaan lang ang mga ito na maglabas ng kanilang mga pananaw, kahit magpipingkian pa ang mga ito, sa ngalan ng malayang pamamahayag.

Tiyak na magbubunga ito ng maganda para sa mahal kong Pinas.

