Nabuhay ang following ng Angel-Richard tandem

SIGURADONG dadagsain na naman ng panlalait si Mocha Uson dahil sa pagtatalaga sa kanya bilang Assistant Secretary ng Presidential Communication Operations Office (PCOO).

Matatandaang nauna na siyang na-appoint na board member ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB). At tulad nang inaasahan ay dinagsa siya ng panlalait dahil wala raw siyang karapatang mapasama sa naturang posisyon.

Ngayon itinalaga siyang assistant secretary ng PCOO, asahan na dadagsain naman siya ng panlalait.

Mayroon din namang natuwa sa bagong posisyon ipinagkatiwala kay Mocha ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at natural na may magmumura sa pagkakatalaga sa kanya.

Kaya naman sa Twitter, number one trending ang blogger na si Mocha na ngayon ang assistant secretary ng PCOO.

Sabi ng mga naghihinayang sa hindi pagkakatalaga kay Gina Lopez bilang DENR Secretary, mas mabuti pa raw si Mocha na-appoint samantalang si Madam Gina na karapat-dapat ay na-reject ng mga nagmamalasakit daw kuno sa ating bansa.

Going back kay Mocha, siguradong nanlalaki ang mga mata at nanggigigil ang mga tutol sa former sexy singer/dancer sexy sa bagong posisyon ipinagkatiwala sa kanya ng Pangulo.

Hindi kami magugulat sa tinatamasang kasikatan ngayon ni Mocha ay sure winner ito kapag tumakbo sa susunod na election.

***

Siguradong matutuwa ang mga tagahanga ng actor na si Richard Gutierrez dahil pumayag nang gumawa ng pelikula under Star Cinema ka-partner si Angel Locsin na ididirek ni Nuel Naval.

Matatandaang si Angel Locsin ang ka-loveteam ni Chard noong under contract star pa sila ng Kapuso Network. At huling pelikula ni Chard ay Overtime noong year 2014.

Huling TV series na ginawa niya ay Ang Panday na ipinalabas sa TV 5 na tumagal nang apat na buwan dahil sa pabagu-bago ng oras sa naturang Network.

Matagal ding nabakante si Chard at kahit na hindi naging active sa showbiz ay abala naman siya sa kanyang itinayong negosyo kaya hindi rin siya nawalan ng pagkakakitaan.

Pero sabi nga, iba pa rin ang pasok ng earning sa showbiz at kahit na ano pa raw ang mangyari ay siguradong hanap-hanapin ng naging sikat na artista ang pag-arte sa harap ng camera.

Ngayon na nagbabalik sa showbiz si Chard ay siguradong nagdiriwang ang mga followers ng actor. Matagal na nilang inasam na magbalik showbiz ang kanilang inidolo na siyang pinakaguwapo sa mga artista noon at hanggang ngayon.

Makakasama rin nina Richard at Angel sa movie kanilang gagawin si Angelica Panganiban.

Sa pagpayag ni Chard gumawa sa Star Cinema, ‘di malayong sa ABS-CBN na rin siya pipirma ng kontrata para maging isang Kapamilya.

***

Balitang lalahok ni Coco Martin sa darating na Metro Manila Film Festival at ang pelikula ay ang re-make ng Ang Panday na pinasikat at ginawa ng yumaong si Fernando Por, Jr.

Sana lang ay magkamali kami ng lahat ng pelikulang nagawa na at ire-remake para isali sa taunang festival sa bansa ay hindi gaano kumikita sa takilya dahil una ay marami na ang nakapanood nito para panoorin pa uli.

Sana mag-isip na lang ng bagong istorya nang pelikula na maaaaring kasing tulad ng istorya ng Ang Panday. Huwag ‘yung katulad na katulad din ng original na istorya ng pelikula.

Pwede rin gawin na continuation ng istorya nang Panday para maiba at magkaroon ng suspense ang mga manonood.

Saludo kami sa husay ni Coco, sana lang ay maging maingat ito sa paggawa ng pelikula, lalo ‘yung remake movie. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

