Nadal wagi sa 10th Barcelona Open title

PINATAOB ng tennis star na si Rafael Nadal so Dominic Thiem ng Austria sa record-extending 10th Barcelona Open title kaninang Lunes ng umaga.

Umiskor si Nadal ng 6-4 6-1 para sa kanyang ikalawang claycourt title ngayong taon.

Si Nadal ay nanalo rin sa Monte Carlo Masters sa ika-10 na pagkakataon noong nakaraang linggo.

Maalalang tinalo ni Thiem ang 14-times Grand Slam champion sa Argentina Open noong nakaraang taon at nakakuha ng pwesto sa final nang talunin ang world number one Andy Murray.

Pero sa pagkakataong ito ay hindi umubra si Thiem sa beteranong tennis player.

“I’m especially happy for these 10 victories in two tournaments that are as special to me as Monte Carlo and Barcelona, especially here as it’s my club, and for the support of these incredible fans,” ani Nadal. BOBBY TICZON

