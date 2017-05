Nagbalik-tanaw sina Kim at Gerald sa mga kilig moments nila!

BLUNTLY, Kim Chiu openly admitted that the things Gerald Anderson had given her during their boyfriend/girlfriend days, was no longer in her possession. It came out during their guesting at Vice Ganda’s show.

Sinabi kasi ni Gerald na lahat daw ng ibinigay ni Kim, nasa kanya pa rin.

Those were the days na sobrang galante sila sa isa’t isa. Pinaka-fabulous na regalo raw ni Gerald kay Kim ay isang pink Ford Lynx car circa 2008.

Naaalala ni Gerald na debut raw ni Kim when he gifted her with a car.

Aminado naman si Gerald na mas galante si Kim compared sa kanya. Sa kanyang debut (21st birthday), hindi lang daw siya pinaghanda ni Kim, she also gifted him with a golf cart and Louis Vuitton bag to boot.

Dahil dito, hindi rin daw nahuhuli sa pagiging galante ni Vice ang dalaga, kundi man higit pa.

“It’s a tie kayo!” he compared how giving Kim and Vice are.

“Natsismis pa nga ako, pati bahay ko ibinigay niya sa akin!” he said in jest.

Maliban sa mga naibigay na ni Kim, nagregalo pa rin daw ito ng 65-inch colored television at basketball shoes noon sa kanya.

But Kim was quick to add that he never, for once, regretted her magnanimity.

Pero isa raw sa mga unforgettable gifts ni Kim ay isang Rolex watch no less.

Hirit ni Gerald, “Ba’t mo ibinigay?”

Kim admitted smiling, “Wala, e, mahal kita dati!”

Kung pagiging supportive girlfriend ang pag-uusapan, wala na raw tatalo pa kay Kim na nagdadala ng tubig sa mga basketball games ni Gerald noon.

“Hindi ko naman pinagsisisihan ngayon. Experience in life!”

On Gerald’s part, aware raw siya na marami siyang pagkukulang kay Kim.

Kahit na nga raw noong hiwalay na sila, never na nawala agad ang love niya sa dalaga.

“Siguro ‘yung romantic love, kung paano mo siya tinitingnan sa ganun, (nawawala),” he said.

“Pero ‘yung care mo, siyempre kahit papaano nag-aalala ka pa rin. Ibang klaseng love.”

Anyway, magkasama pa rin sila sa latest soap nila sa ABS-CBN, ang Ikaw lang ang Iibigin, at aminado silang mas maganda ang samahan nila sa ngayon ni Kim. Kumbaga, naroroon pa rin ‘yung pag-care pero on a platonic level na lang.

Nag-uusap pa rin sila in between takes pero kalmante na kumbaga. Wala na ‘yung passion na before ay very much evident.

Speaking of their morning soap, napakaganda ng flow nito at kung hindi ka lang aware na off line na sila, kikiligin ka pa ring talaga.

Indeed, the Kimerald magic is still very much evident. Sa preview nga nito sa Trinoma, kilig-kiligan pa rin ang Kimerald. Aware nga siguro silang may kanya-kanya ng love interest sina Kim at Gerald pero hindi pa rin maalis ang sila’y kiligin.

Iba pa rin ang magic ng Kimerald tandem at napatunayan ito sa Ikaw Lang Ang Iibigin, nakakikilig namang tunay.

Totoo!

MY LOVE FROM THE STAR, INAABANGAN NA!

Ibang kilig ang agad na binigay sa amin ng pinakabagong trailer ng upcoming TV adaptation ng GMA na My Love From The Star. As of writing, parami nang paraming netizens ang nagsasabing kaabang-abang ang nasabing programa dahil doon pa lang daw ay kita na nila ang chemistry nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva as Steffi and Matteo.

Agree naman kami dahil hindi nagsasapawan ang dalawa kahit na to think ay Ultimate Star nang maituturing si Jen. Ayon din sa ilang comments na nakita namin online, kitang-kita ang husay ni Gil.

For sure, hit na naman ang seryeng ito ng Kapuso Network. Can’t wait!

DID DENISE LAUREL RECONCILE WITH PBA PLAYER SOL MERCADO?

“I’m thankful God brought us you and wrote us into your story,” Denise Laurel emotionally wrote on her birthday greeting to her former fiancé Sol Mercado.

Nag-reconcile na ba sila?

Well, based on her recent Instagram post, it looks like it.

Anyway, The Better Half actress enthused how grateful she is to God for making things happen again that she and her son to become a part of the PBA player’s life once again.

“I’m thankful God brought us you and wrote us into your story… I’m blessed to feel HIS love and HiS beauty unfold through ur heart.

“I pray u never forget that everything that happens in your life was carefully and lovingly crafted by God just for you,” the comely Denise wrote. She ended her post with a birthday greeting to the man she called “my love.”

“Happy Born day my love.. praying and looking forward to embracing more chapters with u in His time ? (Sorry I suck at writing.. wish I could just voice over lol) @m3rcmywords”

The Ginebra player celebrated his 33rd birthday last May 6.

TOM RODRIGUEZ AT CARLA ABELLANA, BALIK-PAGPAPAKILIG NA!

The long wait is finally over para sa fans ng celebrity couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana dahil balita namin ay nalalapit na ang pagsisimula ng kanilang upcoming series na I Heart Davao. Patunay nito ang maraming BTS photos ng dalawa kung saan super sweet ang mga ito sa set ng nasabing show sa Davao. At kung ang title ang pagbabasehan, mukhang maraming scenes ang magpapakita sa kagandahan ng nasabing lugar.

Ang mga netizen, sabik na sabik na rin na mapanuod uli ang dalawa. Looking forward kami sa pagpapakilig na gagawin ng TomCar dahil sa nasagap naming chika, romcom ang ginagawa nilang series na eere sa GMA Telebabad. Very different ito sa huli nilang pinagsamahang serye na My Husband’s Lover.

Si Carla, napatunayan na ang galing sa romcom after the very successful primetime show niya na Because of You. Si Tom naman, markado na rin sa galing sa pag-arte sa huli niyang dramang Someone To Watch Over Me.

Sa mga photos na nasilip namin sa social media, nakita rin naming na kasama sa cast ang Kapuso hunk na si Benjamin Alves. Ano kaya ang role niya? May love triangle kayang mamumuo sa lanilang tatlo? Yan ang dapat nating abangan!

***

And with that, ito po ang kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. Adios. Mabalos. I always need you, Nong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.

