Naka-shades pero gabing-gabi ang palabas!

GUEST artist noong nakaraang coronation night ng Bb. Pilipinas ang prince raw ng Philippine Movies na si Daniel Padilla. Kiyemeng hinaharana niya ang 15 semifinalist. Kinanta niya ang piyesa na The Way You Look Tonight. Nagulat ang aming mga kaibigan na nanood sa TV na naka-formal na suot na coat and tie subalit nakasuot ito ng shades sa stage na hindi nababagay dahil wala namang matinding sikat ng araw at hindi naman din nakasisilaw ang mga ilaw sa stage.

Tinext kami ng aming kaibigang si Apol, as in Apolonia, na nakadi-distract daw ang shades sa kanyang mga mata. Okay na raw sana ang suot niyang formal na formal dahil naka-long gown ang mga hinaharana niya. Huwag na lang daw pansinin ang boses niyang ngongo na dumaraan sa ilong. Ang sabi pa ng isang bakla, baka naman merong sore eyes dahil summer ngayon uso ang sakit sa mata.

Kami rin nagulat sa kanya sa suot niyang shades gayung gabing-gabi na. Wala sigurong nakapagpayo sa kanyang stylist na naroon lang sa backstage. Ano ngayon ang masasabi mo Yul Avestruz? Explain mo! Char!

-0-

Nakita namin ang picture ng sexy actress na si Isadora na naka swimsuit na kuha sa beach ng Infanta, Quezon. Sa tindi kasi ng init ng panahon, nawiwili ang active na namang aktres na magpalipat-lipat ng lalanguyan mula sa Batangas hanggang Quezon.

Baka naman makita namin sa facebook ay sa Samar na. Hahahahahahaha!

Hindi rin pahuhuli ang mga resorts sa Eastern Visayas (Samar at Leyte).

Dati iniisip namin na mataba ang babaing ito sa tagal na ng panahon kasi hindi na kami nagkita mula ng magtrabaho siya sa middle east. Aba! seksi pa rin ang bruha. Kaya pala pwede pa siya sa two-piece. Tinext namin si Isadora na pwedeng-pwede pa siya sa mga sexy roles. Kasagot-sagot ba naman ng hitad ay “‘di ba semi-nude ako roon sa ginawa kong indie film na San Pedo Calungsod?”

Sagot namin, hindi kami nakapanood pero bibili kami ng kopya sa DVD.

Naghahanda na si Isadora within two weeks para sa bago niyang pelikula na produced din ng gumawa ng San Pedro Calungsod. Sa- ka na raw niya ire-reveal kung sino ang mga kasama niyang mga artista. Sa palagay namin meron itong inspirasyon. Ayaw lang muna niyang sabihin. Pero ang pagkakaalam namin, malapit na itong pumunta ng Pilipinas. Inisip namin na baka isang afam ang bagong love ni Isadora. ‘Di ba ang kulay na kayumanggi ay gustuhin ng mga foreigners? Ganun ba Isa?

Ayaw isipin ng pambansang tagahanga na si Aling Rosenda na sobra na ang pahambugan ng presyo sa kanilang binibiling mga damit man o bathing suit. Ang kapwa niya hinahangaan at mahal niyang mga artista sina Marian Rivera at Heart Evangelista.

Aba’y ke mamahal na halaga na pampaligo lang ay umaabot sa 35 kiyaw? Madre Mia! ano raw ba ang klase ng tela na gawa nang Dolce & Gabana? Is it mixed with gold o kung suot na ito ng sinumang can afford ng price ay hindi mahahalata ang hiwa ng puday?

Ang pinoy nga naman, masabi lang na in, keber sa presyo ng tshirt at swimsuit. Aba’y teka nga pala, naalaala ni Rosenda na taxable pala ang ano mang pag-aari na merong halaga. ‘Yan ang campaign ng BIR, sabay halakhak. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

