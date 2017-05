NAKALADKAD ANG INC SA PAGYAMAN NI KAP. MANING CO

ISA na si Maning Co sa mga milyonaryong punong barangay sa Pilipinas.

Noong hindi pa kapitan ng Brgy. Commonwealth sa Quezon City, si Maning ay pangkaraniwang tao lamang ang buhay.

Ngunit, nang maging punong barangay ay nagkaroon ng Mini Cooper, Toyota Land Cruiser at iba pang mamahaling sasakyan si Maning.

Maraming nagtataka kung bakit nakabili ng magagara at mamahaling sasakyan si Maning, samantalang maliit lang ang sahod ng Punong Barangay.

Pati ang kapatid nitong si Boyet na mukhang gusgusin dati na wala namang negosyo ay super ganda na ang buhay.

Ang mga bata nitong sina Julius, Alvin, Nino, at Arman ay magaganda na rin ang buhay mula nang maging kapitan ng barangay si Maning.

Si Julius nga na walang negosyo ay mayroon nang ford pick-up. Ang tingin ng mga taga-Barangay Commonwealth ay mayroong ginagawang masama si Punong Barangay Maning Co, sapagkat kung sahod lamang ng punong barangay ang pinagkukunan ng kita ay tiyak na hindi makabibili si Maning Co ng mamahaling bisikleta.

Hindi sana kasama si Maning sa mga opisyal ng barangay na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa iligal na droga.

Hindi sana nagpapakolekta si Maning sa mga iligal na sugalan tulad ng video karera, jueteng, tupadahan, iligal na terminal ng tricycle, beerhouse na may nagsasayaw na menor-de-edad na mga babaeng hubo’t hubad sa entablado, iligal na 5 – 6 at iligal na paglalagay ng mga puwesto sa bangketa para makapaningil sa mga vendor.

Kung matuloy ang eleksyon ng barangay ngayong Oktubre, naniniwala ang maraming residente ng Brgy. Commonwealth na hindi na mananalo si Maning.

Pero, lantarang ipinagyayabang ni Maning na mananalo pa raw siya, sapagkat kasapi siya ng Iglesia Ni Cristo.

Dahil kasapi siya ng INC, solido raw ang suporta nito sa kanya, diin ni Maning Co sa mga residente.

Ganito kalakas ang loob kung kaladkarin ni Maning ang INC. Mabaho na nga ang kredebilidad at imahe ni Maning Co sa mga residente ng Barangay Commonwelath, pero tila ginagamit nitong ‘pabango’ ang INC.

Mali naman si Maning Co sa ‘pagkaladkad’ sa INC, sapagkat hindi itinatag ang INC para sa pansariling interes ng sinoman sa mga kasapi nito.

PARA SA TAO ANG SIDEWALK

UNA kong narinig ang konseptong ito kay dating MMDA Chairman at ngayo’y Marikina City Rep. Bayani Fernando.

Wasto ang konseptong ang bangketa ay para sa tao, kaya naman tumpak ang ginawa ni Mayor Oscar “Oca” Malapitan na isakatuparan ito sa Lungsod ng Caloocan.

Ang pagsasakatuparan ng koseptong para sa tao ang bangketa sa Caloocan ay pagpapatunay lamang na iginagalang at pinapahalagahan ni Mayor Malapitan ang kanyang mga mamamayan.

Saludo sa iyo, Mayor!

