Narco-politicians pinopondohan ang Maute

PINOPONDOHAN umano ng mga politikong sangkot sa illegal drug trade ang Maute extremists, sa pakikibakbakan nito sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City, pahayag kaninang Lunes ng umaga ng Philippine National Police (PNP).

Ito ang inihayag ni Dir. Gen. Ronald dela Rosa bilang suporta nito sa naunang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa umano’y sabwatan sa pagitan ng extremists at politicians na sinasabing nagkabayaran.

“Even before yung July 1, pag-assume natin, inannounce natin na mag-surrender iyung drug lords, we received information na lahat ng, karamihan ng drug lords dito sa Metro Manila, Luzon and Visayas ay pumunta doon sa Marawi at nagkaroon sila ng drug summit and they were protected by the Maute Group,” pahayag ni PNP chief Dela Rosa sa isang press briefing.

“They protect each other, they support each other,” dagdag pa ni Dela Rosa pero hindi na masayadong nagbigay pa ng eksaktong detalye. BOBBY TICZON

