National ID System lusot na sa House Committee

LUSOT na sa House Committee on Population and Family Relations ang panukalang batas na Substitute Bill ng National ID system na tatawaging Filipino ID.

Sinabi ng chairman ng komite na si Laguna Rep. Sol Aragones na long overdue na ang panukalang ito na kinakailangan ng mga Pilipino sa transaksyon sa gobyerno.

Pinasalamatan ng mambabatas si dating pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo na siyang namuno sa Technical Working Group na nai-transmit na rin sa House Committee on Appropriations.

“Simple lang ang nilalaman nito para sa ordinaryong tao ay mapapadali sa pamamagitan ng isang ID nas magagamit sa lahat ng transaksyon sa gobyerno . Dahil isang ID na lang ang gagamitin. Naka-identify dito ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno na siyang magpapatupad nito,” ani Aragones.

Ang sinumang empleado ng gobyerno na maglalabas ng impormasyon ng isang individual at maaaring patawan ng perpetual disqualification at maaaring makulong sa loob ng anim na buwan hanggang tatlong taon at multang P50,000 hanggang P500,000.

Maging ang nagbabalak na magbigay ng maling impormasyon ay may kakaharaping parusa.

Paglilinaw ni Aragones na ang ID ay libre ngunit kapag naiwala ay may bayad na ang kapalit nito at ang bawat ID ay may Common Reference Number (CRN) mula nang magpa-rehistro pagsapit ng 18 taong gulang.

Suportado naman ito nina House Deputy Speaker Raneo Abu, Negros Occidental Rep. Alfredo Benitez, chairman ng Committee on Housing and Urban Development at Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento, chairman ng Transportation Committee.

“Sa totoo lang marami na tayong mga ID, iko-consolidate lang ito sa isa para mas madali at hindi na tayo mahihirapan sa mga application ast matutumbok talaga natin ang nangangailangan. MELIZA MALUNTAG

