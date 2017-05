Nationwide smoking ban pirmado na ng pangulo

IPINAHAYAG ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na pinirmahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order (EO) kaugnay ng nationwide smoking ban.

Ang EO 26, “Providing for the Establishment of Smoke-free Environments in Public and Enclosed Places” ay pinirmahan umano ng pangulo noong Mayo 16 na mahigpit na ipagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar.

Ito rin ang inihayag ni Health Sec. Paulyn Ubial at Executive Sec. Salvador Medialdea.

“He signed it May 16 but we got (a) copy only today. We are happy! It’s really comprehensive and (the designated smoking areas) are very strict,” wika ni Ubial.

Kasunod nito, asahan naman umano ang pagpapalabas ng kopya ng EO.

Ang EO ay ibinase sa Davao City smoking ban na ipinatupad ni Pangulong Duterte noong alkalde pa ito ng naturang lungsod.

