Ombudsman Morales, pinagbibitiw ng VACC

NANAWAGAN ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) at mga kaanak ng nasawing miyembro ng SAF 44 ang pagbibitiw ni Ombdusman Conchita Carpio-Morales.

Iginiit nina VACC Chairman Dante Jimenez at mga kaanak na sina Leonardo Balicdan, Felicitas Necino at Julie Danao na usad-pagong anila ang ginagawa ng Ombudsman sa kaso ng SAF 44.

Binigyang-diin ni Jimenez na huwag na sanang hintayin pa ni Carpio na siya’y ma-impeach kundi magbitiw na ito sa ngayon.

“Ombudsman Morales, wala na kaming tiwala sa iyo, mag-resign ka na. Let us stop this hypocracy,” ani Jimenez.

Mahigit ng dalawang taon (Enero 25, 2015) nang maganap ang madugong insidente na ikinasawi ng mga miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao.

Naging selective din anila si Morales nang hindi isinama si dating Pangulong Noynoy Aquino sa charge sheet kasama nina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF commander Getulio Napeñas, Jr. para sa kasong graft at usurpation of public functions.

Tiniyak naman ni Atty. Ferdie Topacio na ihahain din nila ang impeachment complaint laban kay Morales na sa ngayo’y pinagsasama-sama pa nila ang mga reklamo laban sa opisyal.

Duda rin si Topacio sa pagkakaluklok kay Morales matapos i-impeach si dating Ombudsman Mercidita Gutierez na talagang plinano upang maproteksyunan si PNoy kahit nakatapos na ito sa kanyang termino. MELIZA MALUNTAG

