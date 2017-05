Oozing with talent and promise!

PROUD ang phenomenal star na si Vice Ganda sa kanyang ina na matagal nang nagtatrabaho sa Amerika. Saludo rin ang ibang nakakakilala sa Nanay Rose ni Vice sa pagiging independent woman niya.

“She has been very independent and hindi niya kaya na lumilipipas ang araw na wala siyang ginagawa at hindi nagtatrabaho kagaya ng Lola ko,” kwento ni Vice.

Bagaman hindi naman na raw talaga kailangan pa’ng magtrabaho ng Nanay Rose niya para kumita ng pera. Feel lang daw talaga ng mother niya ang magtrabaho.

“Passion niya na ‘yun. Passion na ‘yung magalaga ng maysakit. Passion na niya ang tumulong sa matanda. Kaya iba ang saludo ko talaga sa nanay ko.”

Naisip din daw ni Vice at mga kapatid niya na kapag huminto sa pagtatrabaho ang kanilang ina ay baka manghina.

“Kasi ‘di ba ‘yung mga tao sa Amerika sanay sila na gumagalaw ang mga katawan nila na may tinatrabao sila. At ang liliksi nila, ang sisigla nila. Kaya kapag pinahinto namin baka manghina, magkasakit. E, walang sakit ang nanay ko ngayon, e. Kaya siya masaya,” sabi pa ni Vice.

Luho na lang daw ng nanay niya ang pagtatatrabaho sa US. Tapos babalik na lang daw ng Pilipinas si Nanay Rose kapag name-miss na sila at mga apo niya.

Solo parent ang nanay ni Vice. Namatay ang kanyang ama nu’ng nagsisimula pa lang na maging tinedyer si Vice.

Inamin ni Vice na merong sakit sa puso niya sa isyu ng ‘na-ano lang’ na pahayag ni Sen. Tito Sotto kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo?

“Nu’ng narinig ko may effect sa akin ‘yun. Pero sarilinin ko na lang.”

Knows na ng Phenomenal Star na si Vice Ganda kung paano niya babatiin ang kanyang Nanay Rose na natatrabaho sa Amerika sa napaka-espesyal na Mother’s Day celebration.

Next Sunday ay ise-celebrate ang Mother’s Day sa buong mundo. Ang pinaka-sweet daw siguro na magagawa ni Vice kay Nanay Rose ay tawagan ang kanyang ina sa araw na ‘yan.

Pinaka-simple pero ‘yun na raw siguro ang pinaka-mae-enjoy ng nanay niya, ang magkausap sila sa telepono. Kahit daw walang okasyon nahihingi at nabibigay na ni Vice ang gusto ng kanyang ina.

—oooOooo—

Certified solo recording artist na ang The Voice Kids Season 2 finalist na si Sassa Dagdag. Ni-release na ang kanyang physical and digital debut album titled “Sassy Sassa” under PolyEast Records.

Hawig ni Sassa nu’ng bata pa ang international divas na sina Mariah Carey at Beyonce. Given the right break and timing, feeling naman namin pwede siyang maging next Sarah Geronimo sa entertainment scene.

Maganda kasi si Sassa at exceptional ang kanyang boses. Plus, hilig din pala niya ang umarte. Kaya naman plano rin ng PolyEast na ipasok siya sa mga acting workshops.

Marami raw “pumila” sa kanya na recording companies upon learning na wala na siyang kontrata sa MCA Universal. Pero mas pinili niya ang PolyEast kung saan exclusive artist nila si Bamboo, Martin Nieverra, ZsaZsa Padilla, Karylle at iba pa.

Alam daw ni Bamboo na may album na si Sassa sa PolyEast bagaman hindi pa raw niya nakikita ang dati niyang coach sa The Voice.

Meanwhile, happy naman daw siya sa TV career ng ka-batch niya at winner sa The Voice Kids Season 2 na si Ehla Nympha. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

