Pag-iisyu ng resibo ng mga taxi driver ibabalik

MARIING iginiit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng Lawyers for Commuters and Safety Protection na ibalik ang pagpapatupad ng batas hinggil sa pag-iisyu ng resibo ng mga taxi driver sa kanilang pasahero na may dalang mga bagahe.

Ayon kay LCSP founding President Ariel Inton ito ay upang magkaroon ng pagkakakilanlan ng mga pasaherong makakaiwan ng kanilang bagahe.

Inihalimbawa ni Inton ang nangyari sa isang nagpakilalang Kristian na nagsumbong sa LCSP hinggil sa hindi naibabalik na dalawang bagahe niya na naiwan sa Leopete Taxi .

Siya umano ay pa Canada na pero hindi naisoli ang naiwang mga bagahe sa naturang taxi unit.

Bunga ng sumbong, inalam ng LCSP ang kinaroroonan ng operator ng taxi. Nalaman din nito na ang driver ng taxi na nagsakay kay Kristian ay isang Joel Ravena Solidum ng Gagalangin Tondo Maynila.

Ayon kay Inton, nakausap niya si Solidum at nangako naman na isosoli ang dalawang bagahe na nasa kanya na naiwan ng pasahero.

Binigyang diin ni Inton na kung patuloy na naipaiiiral ng LTFRB ang pagreresibo ng taxi drivers sa mga pasahero na may bagahe, agad-agad sanang makukuha ni Kristian ang kanyang mga gamit mula kay Solidum.